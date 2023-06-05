【珠璣人生@iM網欄】 商界媒人— Invest HK

不久前我受邀參加香港投資推廣署（InvestHK）舉辦的「商業配對」活動，這次是InvestHK首次舉辦的大型商業配對，成功邀請了日本眾多餐飲企業來港考察市場、探討拓展計劃，並為本港有意投資日本餐飲業的機構牽線搭橋，希望為香港的商家提供更多機會，也為有意來港投資的外國企業創造商機，一舉多得！

InvestHK自2000年成立以來已成功地為本港引入多家外資企業，並為這些企業提供諮詢、轉介、投資指導等多項服務。InvestHK對香港的商業發展有很大的幫助，也為外國企業創造在香港發展的機會，對本港的營商環境有相當正面的影響。

還記得當年我將意大利朱古力品牌Venchi引入香港時，也得到InvestHK的大力支持，並提供了多方面的資源和機會，Venchi才得以順利在本港落地生根，繼而向大灣區發展。

多年來，InvestHK成功促成了眾多外國企業進駐香港，例如2019年壽司郎（Sushiro）通過InvestHK來港投資，短短四年間已拓展至超過20間分店 ，並深受本港市民歡迎，壽司郎的主席在專訪中談及香港税制低、營商便利、物流網絡健全是吸引公司來港投資的主要原因。此外，該公司亦表示香港市民的生活習慣亦適宜餐飲企業發展，人流量大、市民消費力強、對食物品質要求高是香港特有的優勢，因此對投資香港具有信心，更計劃未來在香港開設更多分店。

2019 年InvestHK亦成功引入新加坡的社企廚尊（Dignity Kitchen ），該餐廳為本港弱勢和殘障人士提供就業機會，令他們在工作中找到自我價值，建立自信，重拾尊嚴。廚尊的負責人表示能將新加坡的社企拓展到香港，且能為香港弱勢社群貢獻一份力量，對雙方來說都是極具意義的。

香港作為國際金融中心，不但擁有優良的營商環境，更為商業的發展提供了很多優質的平台，確實是商機處處、人才濟濟。相信無論是來自哪裡的企業、哪種營商模式，只要大家肯拚博、肯嘗試，就能立足香港，成就自己，造福社會。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

更多珠璣人生@王淑筠的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！