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【外圍一周瞻】儲局進入靜默期　本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

股市 23:06 2023/06/04

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【外圍一周瞻】儲局進入靜默期　本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）

美國聯儲局將於當地時間周二及周三（6月13及14日）進行議息會議，聯邦公開市場委員會（FOMC）進入靜默期，故本周未有儲局官員發表講話。

本周重點數據為美國5月服務業PMI，其中，市場料ISM服務業指數為52.4，較前值51.9略為回升。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
6月5日 5月標普全球美國服務業PMI（最終） 55.1 55.1
5月標普全球美國綜合PMI（最終） 54.5 54.5
5月ISM服務業指數 52.4 51.9
6月7日 4月貿易收支 -755億美元 -642億美元
6月8日 首次申領失業救濟金人數 23.7萬 23.2萬
連續申領失業救濟金人數 180.2萬 179.5萬

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【美國加息】美前財長薩默斯：儲局6月若按兵不動　7月可能加息0.5厘

編輯：袁諾曦

美國聯儲局 美股 指數 美國 PMI
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