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【外圍一周瞻】儲局進入靜默期 本周聚焦美國5月服務業PMI（附數據表）
股市 23:06 2023/06/04
美國聯儲局將於當地時間周二及周三（6月13及14日）進行議息會議，聯邦公開市場委員會（FOMC）進入靜默期，故本周未有儲局官員發表講話。
本周重點數據為美國5月服務業PMI，其中，市場料ISM服務業指數為52.4，較前值51.9略為回升。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|6月5日
|5月標普全球美國服務業PMI（最終）
|55.1
|55.1
|5月標普全球美國綜合PMI（最終）
|54.5
|54.5
|5月ISM服務業指數
|52.4
|51.9
|6月7日
|4月貿易收支
|-755億美元
|-642億美元
|6月8日
|首次申領失業救濟金人數
|23.7萬
|23.2萬
|連續申領失業救濟金人數
|180.2萬
|179.5萬
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編輯：袁諾曦
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