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【大行看法】霸菱方偉昌：儲局6月議息或是轉捩點　港股有機會借勢反彈

股市 10:00 2023/06/05

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【大行看法】霸菱方偉昌：儲局6月議息或是轉捩點　港股有機會借勢反彈

霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，中國次季的復甦動力減弱，加上股市傳統今季較淡靜，故近期股市表現差強人意。不過，目前市場基本面不如預期差，只是欠缺能見度。

方偉昌指，留到客戶對中國市場的興趣仍在，但傾向稍後才考慮入市。他指，聯儲局6月議息會議或會是股市的轉捩點，若釋出明確的指引，而非「見步行步」，港股有機會借勢反彈。

他現時對下半年市況並非特別悲觀，基於近期中國經濟數據遜色，憧憬內地可能會出台經濟刺激政策。

方偉昌指，旗下基金最近稍為鎖定了消費股的利潤，並加倉防守股，看好金融及能源股，並建議待市場回穩時，適時加倉增長股。他指，後市要留意美息走勢、美國區域銀行的隱憂等。

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編輯：袁諾曦

方偉昌 港股 股票 美國聯儲局 議息
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