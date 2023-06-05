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【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席

股市 10:36 2023/06/05

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【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席

自稱「香港抽水王」的網絡紅人林作在上周五鑽石山荷里活廣場斬人案中抽出禍。保誠 （02378） 周日（4日）下午發聲明，指知悉旗下理財顧問就社會悲劇作不當言論及行為，與保誠價值觀背盜而馳，亦決定於其終止合約。相關聲明未有指明悲劇為周五的鑽石山斬人案和理財顧問為林作，但林作其後已證實保誠所指的他本人。

保誠周一（5日）早段升2%，報112.6元。

林作發文指，保誠於聲明前已接觸林作本人，對日前的言論並無後悔。林作保險團隊部分成員已表明，不會轉公司，亦呼籲客戶可放心其保單跟進。

    點擊圖片放大
    +2

林作：沒有被保誠「炒魷魚」

林作周日深夜貼文表示，旗下林作保險團隊涉80人，後續和保誠細節尚未落實。林作強調，自己並無被保誠「炒魷魚」，因保險屬代理人合作關係，並非僱傭合約，笑稱除保險業務外，亦有教授理財知識，更可做「棟篤笑」，惟並無提及重返法律界的計劃。

據林作社交媒體資料顯示，林作自年初升職位保誠資深區域經理。有關貼文其後已刪除，但網民仍於不同社交平台轉發，林作亦有將相關報道、評論截圖重發。林作澄清，刪除貼文為「高人」指使，深信發文後再刪除，可令人加倍留意。

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記者：宋佩恩

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