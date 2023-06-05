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【大行看法】瑞信邵志銘：市場已超賣、惟反彈後要審慎　籲小心AI概念股兩大風險

股市 09:30 2023/06/05

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【大行看法】瑞信邵志銘：市場已超賣、惟反彈後要審慎　籲小心AI概念股兩大風險

港股近日持續表現乏力，瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘表示，市場已出現超賣的情況，估值便宜，若經濟數字仍差，股市也難以再跌。他指，中資股盈利持續好轉，但中國下半年經濟恐難有上行驚喜，目前關鍵是信心問題。

瑞信此前預期中國經濟反彈動力到5至6月見頂，邵志銘指，近期數據已在驗證這個趨勢，預期往後經濟情況會持續好轉，惟增速會緩慢下來。不過，即使如此，相信今年中國GDP仍可達標，故不認為內地將推出大型振興經濟措施。

瑞信仍「高配」中國股市，但邵志銘提醒，股市反彈後要審慎考慮前景問題，認為投資要較保守，因預期儲局將在6月或7月再加息一次，目前股票溢價在高息環境下並不吸引，建議多做定期及配置優質債券。

籲小心AI監管風險及潛在獲利沽壓

問及近日AI浪潮，他指，市場對AI的投資情緒高漲，認為該概念具長綫發展空間，但適逢新概念冒出要小心，包括因應宏觀經濟下行，下半年對半導體實際需求量是多少，個別公司盈利或訂單未必達到預期。

同時，AI日後可能會面對監管風險，以及由於此前資金蜂擁AI概念，一旦其他板塊前景轉好，或觸發大量資金換馬。他認為，AI概念長綫要以揀股為主，並注重誰能入手足夠的半導體作研發，以及未來企業盈利能見度。

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編輯：袁諾曦

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