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【大行看法】富途毛君豪：長綫看好兩隻AI概念港股　料短期恒指最低恐見16800點

股市 09:00 2023/06/05

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【大行看法】富途毛君豪：長綫看好兩隻AI概念港股　料短期恒指最低恐見16800點

AI概念近日獲資金熱捧，富途交易部高級分析師毛君豪形容，ChatGPT推動的AI浪潮在股市上產生了革命性的影響，ChatGPT作為聊天機器人，短短誕生數年，用戶增長數逐步遞增，獲應用的場景愈來愈廣泛，潛力巨大，故此輪AI浪潮可以延續一段比較長久的時間。

英偉達（美：NVDA）受惠AI浪潮，股價今年已累升1.7倍。毛君豪指，英偉達因今年首季業績後已升幅過多，短綫有調整空間，但值得趁股價調整後作長線吸納。

他認為，美股仍有許多AI概念股可以作為長綫投資，如英特爾（美：INTC）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）等。

至於港股市場，他看好騰訊 （00700） 、百度 （09888） ，但提到市值比較小的AI概念股如金山雲 （03896） 、金山軟件 （03888） 、美圖 （01357） 則要避免。長綫而言，投資者宜留意公司收入及純利方面是否持續有穩定的增長。

大市走勢方面，毛君豪指，當大部份公司進行除淨後及第二季業績優於預期時才可望扭轉下行通道，短期內預期恒指於16800點至20800點之間徘徊。

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編輯：袁諾曦

騰訊控股（00700） 騰訊 金山雲（03896） 百度集團—SW（09888） 港股 金山軟件（03888）
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