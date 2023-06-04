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【中東三寶】卡塔爾航空擬下代長途機取消頭等艙　CEO：商務艙已提供相同服務

股市 22:18 2023/06/04

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【中東三寶】卡塔爾航空擬下代長途機取消頭等艙　CEO：商務艙已提供相同服務

經常蟬聯SKYTRAX全球最佳航空公司排名第一位寶座的卡塔爾航空（Qatar Airways）計劃下一代波音777X長途客機不設頭等艙，卡塔爾航空行政總裁Akbar Al Baker接受外電訪問時稱，卡塔爾商務艙已提供很多相同福利服務，投資最豪華的頭等艙沒有合理回報。

卡塔爾航空長途航線上逐步淘汰頭等艙並非沒有戰略風險，此舉既與卡塔爾的五星級形象背道而馳，也與行業趨勢背道而馳，德國漢莎航空、澳洲航空以及法國航空等加碼發展高端服務。然而，卡塔爾航空則注重發展商務艙品牌「Q-suite」。

擴張航線方面，Al Baker表示，卡塔爾航空將發展目光投向澳州，正在競標擴大航班，並計劃支持新合作夥伴澳洲維珍航空對抗主要競爭對手澳洲航空。當被問及對維珍航空的投資時，Al Baker 未有作任何討論，只稱「視情況而定，我們拭目以待」。

供應鏈影響卡塔爾飛機交付

航空供應鏈仍然是卡塔爾航空一大擔憂，零部件短缺及生產線積壓影響飛機交付時間表。Al Baker 稱，市場正出現惡性循環，這也是航空業面臨的最大挑戰，「我們的增長雄心將不得不受到產能短缺的限制」。卡塔爾航空預計，自己的交付延誤問題不會在明年年底前得到解決。

此前Al Baker在年度國際航空運輸協會（IATA）會議發表講話，稱卡塔爾航空原本計劃在今年收到25架飛機，但料有15架仍未能交付到位。

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編輯：李哲毅

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