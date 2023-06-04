▲ 【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？

道指上周五升701點或2.1%，升幅跑贏納指及標指的1.1%及1.5%，不過，其良好氣氛能否帶動到港股，則看其升幅概念。

道指成份股幾乎全綫上升，升幅主要是由Caterpillar（卡特彼勒；美：CAT）帶動，佔道指116點升幅，外電報道指，儘管美國經濟的某些部分已出現放緩跡象，但隨着更多公司在美國本土建立工廠，對卡特彼勒重型機械的需求強勁。 聯邦政府亦已將半導體和電動汽車電池以及能源效率列為國家優先事項。

卡特彼勒主席兼CEO Jim Umpleby在美資投行Bernstein年度決策會議上表示，非住宅需求非常強大，其中很多是由過去幾年通過的立法推動的，「我們已經看到一些刺激措施體現在我們的訂單中，尤其是來自各州的訂單，但我相信你們都知道，批准是需要時間。 隨着時間的推移，這種刺激措施將改善我們的業務。」

至於3M（美：MMM），則與美國許多城鎮達成至少100億美元的初步和解，以解決與「永久化學品」相關的水污染索賠。

道指成分股 變幅 貢獻道指（點） Caterpillar +8.4% +116 3M +8.8% +54 家得寶 +2.6% +50 高盛 +2.3% +48 聯合健康 +1.2% +39 美國運通 +3.6% +38 波音 +2.6% +35 Honeywell +2.6% +33 Nike +4.4% +27

至於蘋果（美：AAPL），上周五僅升0.5%，貢獻道指5點升幅。

港股上周五則炒中國推出刺激房地產及新能源車的刺激措施，以帶動經濟，恒指升733點，撲19000關，資金湧入與中國經濟相關度高的股份；到本周亦憧憬在內地周五通脹數據前，在通縮邊緣前，會否放水刺激經濟。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻恒指

（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 82.5 +6.7 +96 21 騰訊 334.2 +6.0 +87 15 美團 121.6 +7.8 +68 -96 友邦 78 +3.7 +53 421 京東 138.5 +6.5 +24 37 滙豐 58.2 +1.5 +24 10

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記者：譚志偉