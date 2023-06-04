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【國企紅籌】鄭煤機副董事長向家雨病逝　享年57歲

股市 20:51 2023/06/04

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【國企紅籌】鄭煤機副董事長向家雨病逝　享年57歲

煤炭採掘設備製造商鄭煤機 （00564） 發公告指，執行董事、副董事長向家雨因病醫治無效，不幸於周日（4日）在鄭州逝世，享年57歲。鄭煤機指，對向家雨為公司的發展所做的努力和貢獻深表感謝，對向家雨的去世表示深切哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。

鄭煤機稱，向家雨作為公司高層管理團隊核心成員，領導和負責過企業多個核心領域的工作，作為本公司歷次重大改革轉型的推動者和企業高質量發展的建設者，為企業的發展做出了突出貢獻。

鄭煤機指出，向家雨在公司兢兢業業工作了32年，對公司有著深厚的感情，為企業發展鞠躬盡瘁，奮鬥一生，付出了畢生心血，受到了廣大幹部員工的尊敬和愛戴，稱他的不幸逝世，是企業乃至行業的巨大損失。

向家雨去世後，鄭煤機董事會成員人數減少至10人，但未低於《中華人民共和國公司法》規定的最低人數。現時董事會、監事會、高級管理人員及全體員工正常履職，公司各項經營管理活動一切正常。

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編輯：李哲毅

港股 鄭煤機（00564）
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