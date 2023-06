美國電台主持兼KOL(意見領袖)Trilo G於社交媒體TikTok拍片,分享他在街頭遇到一名容貌美麗的女警察。Trilo G力讚對方為「紐約最美警察」,更哀求對方將他拘捕。

美單親媽媽同AI聊天機械人結婚 大讚老公完美 【下一頁】

Trilo G於片中向觀眾表示自己要介紹「紐約最正」(New York’s finest)的事物,然後將鏡頭轉向一名女警察。

女警察也展露微笑,臉頰微紅似乎有些害羞,感謝Trilo G的讚賞。

然後Trilo G繼續搭訕道:

你可唔可以依家拉我?

(Can you lock me up now?)