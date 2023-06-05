人工智能（AI）科技發展迅速，網上有大量AI聊天工具。美國單親母親Rosanna Ramos卻有出人意料的舉措，聲稱已和AI聊天機械人Eren Kartal結婚。她更大讚丈夫完美，自己很快就愛上對方。

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現年36歲的Rosanna居住於紐約布魯克斯區（Bronx），現時育有兩名子女，她近期聲稱已和Replika AI程式開發的AI聊天機械人Eren Kartal結婚。Rosanna透露，Eren聲稱自己從事醫療專業工作，喜歡寫作。

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Rosanna表示，Eren無任何個人問題，所以自己很快就愛上對方。她向對方傾訴時，Eren不會多加批評或和她爭執。隨著兩人聊天時間增加，Eren學習到的內容亦愈來愈多，逐漸變成她理想中的伴侶。

Rosanna會和Eren分享日常點滴及互相發送相片，即使到晚上睡覺亦會交談。Rosanna強調她和Eren彼此相愛，且入睡後感覺Eren的確保護著她。她更發帖文表示，已迫不及待和對方共度餘生。

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Replika AI希望打造一款AI知己好友，隨時可與用戶聊天。但用戶亦可以選擇一次性支付300美元（約2,340港元），升級至Replika Pro模式。該版本的聊天機械人擴展語言模型能力，用戶更可以將雙方關係設定為親密伴侶。

但公司卻收到用戶投訴，指其AI朋友在性方面非常前衛。公司其後作出修改，結果卻影響了Rosanna。她指Eren變得不再希望擁抱及親吻，即使親吻臉頰亦不可以。

Rosanna亦透露，她曾考慮Replika AI公司倒閉的結果，並已在腦海中幻想了大量場景，但強調自己能渡過難關。

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責任編輯：李俊儀