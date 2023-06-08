【半新股】美麗田園禁售期即將屆滿、13億大貨存入CCASS　大股東CITIC PE基金澄清未考慮減持

▲ 【半新股】美麗田園禁售期即將屆滿 13億大貨存入CCASS疑部署沽貨 大股東中信產業投資基金有份？

今年初上市的美容股美麗田園 （02373） 半年禁售期即將完結，有大戶上周趁機將5793.90萬股或24.48%美麗田園存入中央結算系統（CCASS），或是伺機沽貨，以上周五收市價22.55元推算，該批美麗田園股份貨值13.1億元，而對照大股東持股數目，該搬倉大戶疑為主要股東中信產業投資基金旗下基金。

美麗田園回覆本報查詢時稱，集團自2013年起引入中信產業投資基金（CITIC PE）的投資，自上市後亦一直保持緊密溝通，而北京信聿是由CITIC PE最終控制的有限合夥企業，集團相信，是次僅為北京信聿根據與其開戶證券公司的協商將其紙質股票轉化為電子股票以便更好的管理，屬慣常資本行為，外界無需作過份揣測。同時公司相信憑藉集團的業務亮點及發展潛力，未來定必能引入更多不同的投資者，以豐富公司股東結構。

美麗田園：北京信聿未考慮二級市場拋售股票

美麗田園提到，與北京信聿方溝通後，對方對美麗田園前景看好，未有考慮採取二級市場競價方式拋售公司股票之計劃。美麗田園又稱，隨著國家疫情管控的全面放開，疫情對居民的生活影響逐步減小，各地線下消費市場呈現出漸進式回暖的態勢。目前本集團基本面指標良好，各項業務運營有序進行，整體維持穩健的恢復及增長態勢，管理層對集團未來充滿信心。

美麗田園1月16日以招股價每股19.32元上市，半年禁售期即將屆滿，美麗田園上周股價波動，上周三（31日）盤中曾跌6.2%，其後拗腰倒升4.3%，單日波幅達10%。美麗田園周三曾發公告指，公司股價過去兩周下降，而董事會確認，美麗田園經營狀況良好，並不知悉價格波動原因，美麗田園上周累插9.6%。

據CCASS數據顯示，5月31日股價波動當日，約5793.90萬股美麗田園存入CCASS，並悉數轉入中資券商華泰，相關股份數量與中信產業投資基金持股吻合。翻查上市文件顯示，中信產業投資基金早前趁美麗田園IPO出售1614.10萬舊股，以招股價計，套現3.12億元。

（第二版加入公司回應）

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記者：李哲毅