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【半新股】美麗田園禁售期即將屆滿　13億大貨存入CCASS疑部署沽貨　大股東中信產業投資基金有份？

股市 19:21 2023/06/04

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【半新股】美麗田園禁售期即將屆滿　13億大貨存入CCASS疑部署沽貨　大股東中信產業投資基金有份？

今年初上市的美容股美麗田園 （02373） 半年禁售期即將完結，有大戶上周趁機將5793.90萬股或24.48%美麗田園存入中央結算系統（CCASS），或是部署沽貨，以上周五收市價22.55元推算，該批美麗田園股份貨值13.1億元，而對照大股東持股數目，該搬倉大戶疑為主要股東中信產業投資基金旗下上海信致鈺遠。

本報正向美麗田園及中信產業投資基金查詢事宜。

美麗田園1月16日以招股價每股19.32元上市，半年禁售期即將屆滿，美麗田園上周股價波動，上周三（31日）盤中曾跌6.2%，其後拗腰倒升4.3%，單日波幅達10%。美麗田園周三曾發公告指，公司股價過去兩周下降，而董事會確認，美麗田園經營狀況良好，並不知悉價格波動原因，美麗田園上周累插9.6%。

據CCASS數據顯示，5月31日股價波動當日，約5793.90萬股美麗田園存入CCASS，並悉數轉入中資券商華泰，相關股份數量與中信產業投資基金持股吻合。翻查上市文件顯示，中信產業投資基金早前趁美麗田園IPO出售1614.10萬舊股，以招股價計，套現3.12億元。

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記者：李哲毅

港股 美麗田園醫療健康（02373）
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