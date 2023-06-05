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【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災　傳延發第二季業績

股市 10:48 2023/06/05

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【瑞信危機】瑞銀擬保留瑞信亞洲區逾百投資銀行家、中國區料成裁走重災　傳延發第二季業績

外電彭博社引述知情人士報道，瑞銀（美：UBS）計劃收購瑞信後，保留瑞信亞洲區逾100名投資銀行家，包括來自韓國、泰國、越南和印度。不過，由於瑞銀、瑞信在中國區業務較多重疊，瑞銀上述挽留範圍並不包括中國地區，瑞銀正與瑞信區內高層洽談，最終保留多少中國區投行家人數取決與監管機構的討論。瑞信及瑞銀均未有回應有關報道。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti上周五（2日）曾表示，期望幾日內能確定裁員名單。

瑞銀考慮延發第二季業績

瑞銀原定7月25日公布第二季業績，但該行預計將延至8月底。外電金融時報引述瑞銀通知表示，發布或會根據收購瑞信的進度而改變，該行未有回應。除瑞銀業績外，集團預期將同時發布瑞信瑞士業務情況。

瑞銀收購瑞信為自今年金融危機以來，最大宗及複雜的合併，包括兩間銀行的會計準則不同，瑞銀沿用國際財務報告準則，瑞信則使用美國公認會計原則。國際財務報告鼓勵企業應於60日內公布中期業績，因此瑞銀應在8月底前公布截至今年6月底的中期業績。

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