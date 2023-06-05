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哈里梅根愛女兩歲生日 查理斯傳送大禮贈孫女

環球社會熱點 09:05 2023/06/05

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英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）愛女莉莉貝特公主（Princess Lilibet），周日（4日）迎來兩歲生日。有指祖父英王查理斯三世（King Charles III）精心準備一份大禮送給小孫女，禮物靈感更來自已故英女王。

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自莉莉貝特在美國加州出生以來，查理斯據報只與莉莉貝特見過幾面。有指哈里梅根會留在加州，為莉莉貝特慶祝兩歲生日。

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外媒《New Idea》報道，查理斯早前已要求助手研究訂製遊戲屋送給莉莉貝特，款式類似英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與瑪嘉烈公主（Princess Margaret）童年擁有的遊戲屋。

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英女王6歲時收到屬於自己的遊戲屋「Y Bwythn Bach」（意思：小屋）。這間屋的大小與現實房屋相近，內有自來水和電力供應，是威爾士人民贈送的禮物。

據悉，這間遊戲屋目前已傳給王儲威廉（Prince William）的3名子女。查理斯希望打造一間新的遊戲屋，讓莉莉貝特可擁有屬於自己的遊戲屋。

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責任編輯：鄭錦玲

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