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【債務上限】拜登簽署法案 美國避過債務危機

環球政經 04:58 2023/06/04

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美國總統拜登（Joe Biden）簽署了一項法案，凍結美國政府3.14萬億美元的債務上限，僅在兩天之內，避免了有史以來的首次違約危機。

在談判後，眾議院和參議院本周通過了這項立法，拜登與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）達成了協議。

財政部曾警告，如果國會在周一（5日）之前未能採取行動，政府將無錢可用。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

拜登在首次在白宮橢圓形辦公室向全國發表演講，稱此舉是一個兩黨合作的勝利。這項法案在白宮簽署，象徵性地結束了這個困擾華盛頓數月的危機，迫使拜登縮短了亞洲之行。

【加密貨幣】Coinbase CEO：美國打壓加密行業 將有利其他國家

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拜登在周五（2日）表示，「達成協議至關重要，這對美國人民來說是非常好的消息。沒有人得到了他們想要的一切，但美國人民得到了他們需要的。」

這項協議將使美國政府能夠履行其債務，但評級機構惠譽國際評級在周五表示，美國的AAA信用評級仍保持負面監察。

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撰文 : 龍瑞成

美股 評級機構 惠譽 經濟 拜登 美國 白宮 美元

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