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【國際油價】OPEC+討論擴大減產石油　傳預計每日再減產100萬桶

股市 18:25 2023/06/04

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【國際油價】OPEC+傳討論擴大減產石油　每日或再減產100萬桶

有外電引述消息指，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周日（4日）將舉行會議，討論各國調整今明兩年石油產量配額，並進一步減產的新協議，原因是市場面臨油價低迷，以及供應過剩問題已迫在眉睫。

外電引述四位消息人士指，OPEC+周日會議將正在討論進一步減產，「我們正在討論完整的（修改）方案」。消息人士表示，在現有每日減產200萬桶及自願每日減產160 萬桶的基礎上，建議額外每日減產100 萬桶。

如果新減產建議獲批，將使每日石油減產總量達到466萬桶，約佔全球需求4.5%。不過，稍早兩名OPEC+消息人士認為，OPEC應該不會同意進一步減產。

上周，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，沽空油價或押注油價下跌的投資者應該要小心，許多市場觀察人士將此解讀為進一步減產的警告。

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