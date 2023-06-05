【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶　稱有需要或會延長　OPEC+討論激烈

▲ 【國際油價】沙特7月自願減產100萬桶 稱有需要或會延長 OPEC+討論擴大減產石油

有外電引述消息指，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）周日（4日）舉行會議，討論各國調整今明兩年石油產量配額，並進一步減產的新協議，原因是市場面臨油價低迷，以及供應過剩問題已迫在眉睫。

經過長達數小時的激烈談判，OPEC+宣布達成產量協議，沙特宣布，7月自願每天減產100萬桶，額外減產行動可能延長，但未有披露何時決定，減產將使沙特產量降至約每日900萬桶，創2021年6月以來最低水平。沙特能源大臣王儲Abdulaziz bin Salman（阿卜杜勒阿齊茲）宣布減產後，再次令市場嘩然，阿卜杜勒阿齊茲表示，沙特地將盡一切努力來恢復石油市場穩定。其他成員國雖然沒有採取額外行動來支撐油價，但同意將減產措施維持到2024年。

談判激烈的原因，是OPEC+非洲成員國被要求放棄部分未使用的產量配額，阿聯酋的產量配額則被提高，成為贏家，這就是為什麼談判持續這麼長時間，甚至深夜還在維也納酒店磋商的原因。

阿聯酋將從明年1月起增產20萬桶/日。阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei對被允許提高配額表達了感謝，並承諾擁護OPEC。阿聯酋曾想退出OPEC，並說如果配額不提高就要離開。安哥拉，赤道幾內亞，加蓬，奈及利亞，阿塞拜疆，文萊，馬來西亞和蘇丹配額則減少。

此外，彭博報道指，彭博新聞社、路透和《華爾街日報》被禁止進入OPEC+總部報道會議，記者繼續在場外採訪代表們。

外電早前引述四位消息人士指，OPEC+周日會議將正在討論進一步減產，「我們正在討論完整的（修改）方案」。消息人士表示，在現有每日減產200萬桶及自願每日減產160 萬桶的基礎上，建議額外每日減產100 萬桶。如果新減產建議獲批，將使每日石油減產總量達到466萬桶，約佔全球需求4.5%。不過，稍早兩名OPEC+消息人士認為，OPEC應該不會同意進一步減產。

上周，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲表示，沽空油價或押注油價下跌的投資者應該要小心，許多市場觀察人士將此解讀為進一步減產的警告。

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編輯：李哲毅