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美漢每日三餐麥當勞連續食百日 但靠一招減近60磅

環球社會熱點 18:57 2023/06/04

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麥當勞（ McDonald’s）食物一向給人高油鹽糖的印象，不過美國田納西州納什維爾（Nashville）男子Kevin Maginnis連續100日每日三餐都吃麥當勞，體重反而減58.5磅（約26.5公斤）。Kevin Maginnis透露，減肥秘訣為每次只吃所叫餐點的一半份量。

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現年57歲的Kevin Maginnis接受當地電視台WSMV訪問表示，他在實驗期間只進食一半分量以限制卡路里攝取量。正因如此，他至今仍未對薯條、巨無霸及蘋果批等麥當勞食品感到厭倦，體重卻從238磅（約108公斤）大幅下降至179.5磅（約81.4公斤）。

Kevin Maginnis亦透露，他在正餐以外時間會避免吃零食，且只會飲水。因此100日後，他不但成功減磅，膽固醇、血糖和心臟病風險方面的數據都有所改善。他指自己一度處於糖尿病前期（pre-diabetic），但現時數值已重回健康水平。

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雖然Kevin Maginnis已為人祖父，此前亦曾有肚腩，但現時身材卻十分苗條。對於有記者認為他的飲食習慣明顯不能持續，他開玩笑回應指，不應對他邊吃蘋果批邊減肥的行為感到妒忌。

Kevin Maginnis總結指，進食麥當勞在內的所有食物，如份量減半就可達到減肥效果，進食四分三的分量就則可維持體重。

他亦透露太太中途加入100日挑戰，最後她的體重亦下降約20磅（約9公斤）。但WSMV咨詢醫生指，Kevin Maginnis的飲食習慣並不適用於所有人，並敦促公眾多吃天然的原型食物。

Kevin Maginnis的實驗結果，某程度上和2004年的紀錄片《Super Size Me》結果相反，紀錄片中，當時32歲的電影製作人Morgan Spurlock連續30日只吃麥當勞，結果體重增加24.5磅（約11.1公斤） ，其高血壓、高膽固醇、抑鬱症和性功能障礙的情況都變得更嚴重。

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責任編輯：李俊儀

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