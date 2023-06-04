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【本地消費】陳茂波：下半年復甦穩步向前　警惕地緣危機

宏觀解讀 18:50 2023/06/04

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【本地消費】陳茂波：港股市場疲弱　料下半年外圍挑戰持續　

財政司司長陳茂波於網誌表示，展望下半年，儘管本地經濟復甦穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現。美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，更會令持續的地緣政治矛盾更形尖銳，不利全球經濟穩健復甦。

陳茂波強調，各界須繼續注意外圍的風險和變數，要有底綫思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。

網誌表示，港股近月疲弱，上周五（2日）恒指收市較去年底低約4%，今年首四個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。巿場對內地和全球經濟和金融市場的憂慮，來自歐美地區銀行早前接連倒閉或被接管；通脹和利率持續高企；近期美國國會在國債上限問題擾攘；地緣政治干擾持續；以美國為首的部分西方國家，以所謂「去風險化」為由，企圖推動其他經濟體與中國脫勾。

香港失業率4月再度跌至3%，【下一頁】

陳茂波認為，市民就業情況和收入水平改善有助支持本地需求、刺激經濟增長，經濟向前發展的根基便更穩固。本港最新失業率（2月至4月）已下降至3%，是自2019年第三季以來的最低水平；市民的收入在扣除通脹後亦實際增加，今年首季每月住戶入息中位數實質升2.1%。

陳茂波表示，撐住本地消費，為港府短中期、特別是上半年穩住本地經濟大局的主要策略。本地消費首季強力彈升後，踏入4月份的增速稍為放緩，零售銷售貨值仍已增加至近350億元水平，緩減了自去年以來出口持續疲弱對本港經濟帶來的壓力；零售銷售貨值及食肆收益均已恢復至2018和2019年同期約9成水平；訪港旅客人數和機場的運力則恢復到疫情前約五成多。陳茂波相信，隨著航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。

陳茂波重申，消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中為鞏固本港經濟復甦勢頭的「組合拳」部分，兩者相互配合和促進。消費券的發放為市場注入約330億元的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。

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記者：宋佩恩

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