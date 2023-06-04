【網絡安全】iPhone出現新型木馬程式 專家呼籲停用iMessage

網絡安全公司卡巴斯基實驗室，發現iPhone出現新型木馬程式，稱為三角定位（Triangulation）。攻擊者通過iMessage輸送附帶惡意附件進行攻擊，利用了iOS系統中的多個漏洞，成功在至少數十名卡巴斯基員工的iPhone中安裝了木馬程式。。

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黑客只需以iMessage輸送訊息，收到該訊息的用戶便會中毒，毋須任何動作。然後會隱藏在設備上，並傳輸信息到遠端服務器，盜取閣下資料。卡巴斯基統一監控和分析平台（KUMA）檢測到異常後，進一步調查後發現，數十名高級員工的iPhone被極端精密的間諜軟件感染。目前尚無有效方法，可以刪除間諜軟件，而完全保留數據。

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卡巴斯基實驗室表示，他們相信該公司不是這次攻擊的主要目標，而他們員工的iPhone只是整個大規模攻擊的一部分。此次事件再次凸顯了iOS的問題，它是一個黑盒程式，即是並非開源。像三角定位這樣的間諜軟件可以隱藏多年。蘋果壟斷研究工具，也使得檢測和分析此類威脅更加困難，使其成為間諜軟件的完美避難所。

暫時只有iOS15.7或較舊的版本的iOS受感染，但未必肯定較新的版本是否安全，專家建議立即停用iMessage應用程式，以察安全。

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