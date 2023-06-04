▲ 【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？

芯片巨頭英偉達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁（CEO）黃仁勳乘上人工智能（AI）熱潮而身家暴漲，其台灣之行掀起旋風，有台媒指，黃仁勳與另一芯片巨企AMD（美：AMD：Advanced Micro Devices，超微半導體）CEO蘇姿丰同在台灣台南出生，二人更是遠房親戚。蘇姿丰外公與黃仁勳母親為兄妹，故蘇姿丰是黃仁勳的表外甥女，而蘇姿丰要叫黃仁勳為「表舅」。

台媒指，蘇姿丰外公羅伯沐為家中長子，羅家是台南水仙宮一帶的世家，羅伯沐女兒羅淑雅是蘇姿丰的媽媽。黃仁勳母親羅采秀為羅伯沐妹妹，兩人相差18歲。蘇姿丰3歲時全家移民美國；黃仁勳也在9歲那年移民了。

黃仁勳同蘇姿丰在美國科技界各自發光，英偉達（NVIDIA）日前市值衝破1兆美元，黃仁勳身家跟著水漲船高，蘇姿丰在2014年接任AMD CEO，AMD股價在蘇姿丰上任9年中狂升30倍，讓她成為過去幾年標指成份公司中人工最高的CEO之一，2022年薪酬達到3020萬美元。

黃仁勳、蘇姿丰親戚關係圖

（羅伯沐妹妹）羅采秀 （丈夫）黃興泰 （兒子）黃仁勳

（羅采秀哥哥）羅伯沐 （羅伯沐女兒）羅淑雅 （丈夫）蘇春槐 （女兒）蘇姿丰

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編輯：李哲毅