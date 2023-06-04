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【航空安全】新西蘭航空：將要求乘客登機前磅重

環球政經 05:06 2023/06/04

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新西蘭航空宣布，將在部分國際航班起飛前對乘客磅重，此舉是在一名女子在網上分享她被迫在登機前踩上行李榜之後，引起網絡熱議，之後做出的決定。

新西蘭航空將要求超過1萬名乘客參加體重調查，並從6月開始進行。新西蘭航空在聲明中寫道，「這調查對飛機的安全和效率至關重要，是按當地民航局要求進行。」調查將計算乘客的平均體重，以幫助飛機更有效地飛行，同時保持平衡。

【青姐話】波動市 考理智

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在2021年，該航空公司已經對國內航綫的旅客磅重，隨著疫情後國際旅遊復甦，他們希望國際旅客也參加測量。

新西蘭航空早已測量貨物、機上餐點和行李的重量，對於顧客、機組人員和隨身行李，他們使用統計獲得的平均體重，以計算飛行效率。

這項調查將即日至7月2日期間，在奧克蘭國際機場起飛的新西蘭航班入口進行，是匿名和自願的。然而，一些乘客表示，他們不喜歡在登機前被磅重的想法。「我認為這是侵犯隱私。」「當我去看醫生時，我甚至不看體重磅，所以我不想讓這些數據公開。」

    點擊圖片放大
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早前，一段女子被要求踩上行李磅的影片在TikTok上瘋傳，影片在3月發布，已經獲得了160萬次觀看，觀眾猜測航空公司是否歧視身形較大的旅客。

在2021年，美國聯邦航空局（FAA）宣布，航空公司可能很快要求身形較大的乘客，在登機前踩上體重磅或提供他們的體重。其中一種方法是讓乘客在登機前踩上體重磅，以確定乘客的實際體重。為了保障乘客私隱，FAA規定，第三者不能見到體重磅讀數。

然而，1個月後FAA撤回了這項措施，指大多數航空公司會採取其他方式來計算乘客的體重。航空專家John Cox表示，其他航空公司未來也可能實施體重調查。「對飛行的安全而言，知道飛機的重量非常重要，特定重量下須執行特定的操作。」

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撰文 : 龍瑞成

美國 經濟 財務自由 美國聯邦航空管理局 機場 奧克蘭 新西蘭

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