卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務

卡塔爾航空（Qatar Airways）行政總裁Akbar Al Baker宣布，公司將取消下一代長途機上的頭等艙。Akbar Al Baker指，卡塔爾航空的商務艙已提供大部分相同的服務，未能證明公司對頭等艙的投資有合理回報。

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德國漢莎航空（Lufthansa） 、澳洲航空（Qantas）及法國航空都在加大投資高端產品，但Akbar Al Baker上周六（3日）接受訪問時，直言已無必要再投資頭等艙。

Al Baker認為未來在於商務艙，即卡塔爾航空所稱的Q-suite。該公司下一代的波音777X客機不會設有頭等艙，一旦該公司現時擁有的10架空中巴士（Airbus）SE A380退役，波音777X客機將取代其成為卡塔爾航空主要採用的機型。

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Al Baker指，公司正希望擴大航班，將擴大和新夥伴維珍澳洲航空（Virgin Australia）的合作，對抗主要競爭對手澳洲航空。他亦在採訪期間被問及對於維珍澳洲航空的投資，他透露未有進行任何討論，但將取決於情況。

卡塔爾航空希望增加往返澳洲悉尼、珀斯（Perth）、墨爾本和布里斯班的航班。Al Baker相信是次擴張會備受好評，指很多航空公司於疫情期間停飛澳洲，但公司卻選擇繼續營運，相信公司是次對澳洲當局作出的要求合理。

但受零件短缺和生產線積壓影響，卡塔爾航空仍需面對供應鏈滯後問題。Al Baker指公司原定今年接收25架飛機，但預料將少收15架，當中包括波音和空中巴士的飛機。他形容目前情況是惡性循環，亦是行業面臨的最大挑戰，公司擴大業務亦將受限制。

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責任編輯：李俊儀