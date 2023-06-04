北韓稱繼續發射軍事衛星 金與正批聯合國成美國附庸

北韓官媒《朝中社》周日（4日）發表文章，領袖金正恩胞妹金與正譴責聯合國安理會為美國附庸，應美國要求開會討論北韓近期發射軍事衛星。北韓形容美國要求就如搶劫，誓言將繼續發射衛星，並拒絕再提早通知。

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金與正表示，聯合國安理會是次召開會議，是其充當美國政治附庸的又一例證，也是對聯合國憲章精神的侮辱與歪曲。她形容安理會按美國指示行動，動輒將北韓行使主權行為視為有問題，令人非常不適。

她指，北韓發射衛星是針對美國及其盟友日益增加的威脅，作出的合法自衛反制措施。北韓將繼續發射軍事偵查衛星，直至美國及其追隨勢力感到厭煩，及認識到自身錯誤選擇為止。

金與正表示，北韓永不承認聯合國的非法制裁決議。即使安理會再對北韓實施制裁，當局亦不會改變立場。

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國際海事組織（IMO）早前首次通過決議，譴責北韓發射衛星導彈。《朝中社》亦指當局已事前通知IMO，卻得到譴責決議作為回報。北韓認為日後無必要再提早通知IMO，IMO需自行出面了解北韓以後發射衛星的時間、運載體落點等訊息，並承擔由此產生的一切責任後果。

北韓5月31日首次發射偵查衛星失敗，IMO於倫敦總部首次通過譴責北韓發射決議。安理會亦於上周五（2日）於紐約召開公開會議，討論北韓問題，但因中俄反對而未能通過正式應對文件。

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責任編輯：李俊儀