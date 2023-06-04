  • 32°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓稱繼續發射軍事衛星 金與正批聯合國成美國附庸

環球社會熱點 15:42 2023/06/04

分享：

分享：

北韓官媒《朝中社》周日（4日）發表文章，領袖金正恩胞妹金與正譴責聯合國安理會為美國附庸，應美國要求開會討論北韓近期發射軍事衛星。北韓形容美國要求就如搶劫，誓言將繼續發射衛星，並拒絕再提早通知。

北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙 【下一頁】

金與正表示，聯合國安理會是次召開會議，是其充當美國政治附庸的又一例證，也是對聯合國憲章精神的侮辱與歪曲。她形容安理會按美國指示行動，動輒將北韓行使主權行為視為有問題，令人非常不適。

她指，北韓發射衛星是針對美國及其盟友日益增加的威脅，作出的合法自衛反制措施。北韓將繼續發射軍事偵查衛星，直至美國及其追隨勢力感到厭煩，及認識到自身錯誤選擇為止。

金與正表示，北韓永不承認聯合國的非法制裁決議。即使安理會再對北韓實施制裁，當局亦不會改變立場。

北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版） 【下一頁】

國際海事組織（IMO）早前首次通過決議，譴責北韓發射衛星導彈。《朝中社》亦指當局已事前通知IMO，卻得到譴責決議作為回報。北韓認為日後無必要再提早通知IMO，IMO需自行出面了解北韓以後發射衛星的時間、運載體落點等訊息，並承擔由此產生的一切責任後果。

北韓5月31日首次發射偵查衛星失敗，IMO於倫敦總部首次通過譴責北韓發射決議。安理會亦於上周五（2日）於紐約召開公開會議，討論北韓問題，但因中俄反對而未能通過正式應對文件。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
2023/06/01
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版）
2023/05/31
北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版）
北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈
2023/05/30
北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈
北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
2023/05/09
北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓
2023/04/27
拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓

你可能感興趣

北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
10:50 2023/06/01
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版）
13:41 2023/05/31
北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版）
北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈
14:00 2023/05/30
北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈
外交 軍事 金與正 北韓 美國 聯合國 譴責 制裁

下一篇文章

【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）
【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）
Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家
Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
紐約商店大量平價貨要上鎖 美國多地高買嚴重
紐約商店大量平價貨要上鎖 美國多地高買嚴重
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款