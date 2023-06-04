【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。但澤連斯基憂慮，美國前總統特朗普（Donald Trump）明年若再次勝出總統大選，或影響美國對烏軍援。

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澤連斯基接受《華爾街日報》專訪，指烏軍首輪準備派出12個旅、約6萬兵力發動攻擊，希望驅逐合共30萬俄軍。

他承認無法確定反攻行動需要多長時間，但堅信烏軍會成功。

烏軍的初期反攻行動包括，向俄羅斯軍事中心作遠程導彈襲擊。但澤連斯基憂慮仍會折損大量兵力，呼籲外界提供更多防空系統，協助烏軍抵禦俄羅斯空軍的襲擊。

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另外，美國已承諾向烏克蘭提供價值370億美元（約2,886億港元）的軍事援助，包括俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，成為各國援烏之首。

澤連斯基稱害怕改變，暗示他憂慮如特朗普或其餘共和黨人於2024年美國總統大選擊敗現任總統拜登（Joe Biden），或影響美國對烏軍援。

他解釋指當提到政府更迭時，大家都希望會變得更好，但有時也可能會反過來。

特朗普上月拒絕就是否希望烏克蘭取勝而表態，僅表示他希望俄烏兩國不再有死傷，並聲稱自己可在24小時內解決俄烏衝突。

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責任編輯：鄭錦玲