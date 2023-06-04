  • 32°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮

環球政治 15:15 2023/06/04

分享：

分享：

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。但澤連斯基憂慮，美國前總統特朗普（Donald Trump）明年若再次勝出總統大選，或影響美國對烏軍援。

【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出 【下一頁】

澤連斯基接受《華爾街日報》專訪，指烏軍首輪準備派出12個旅、約6萬兵力發動攻擊，希望驅逐合共30萬俄軍。

他承認無法確定反攻行動需要多長時間，但堅信烏軍會成功。

烏軍的初期反攻行動包括，向俄羅斯軍事中心作遠程導彈襲擊。但澤連斯基憂慮仍會折損大量兵力，呼籲外界提供更多防空系統，協助烏軍抵禦俄羅斯空軍的襲擊。

金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數 【下一頁】

另外，美國已承諾向烏克蘭提供價值370億美元（約2,886億港元）的軍事援助，包括俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，成為各國援烏之首。 

澤連斯基稱害怕改變，暗示他憂慮如特朗普或其餘共和黨人於2024年美國總統大選擊敗現任總統拜登（Joe Biden），或影響美國對烏軍援。

他解釋指當提到政府更迭時，大家都希望會變得更好，但有時也可能會反過來。

特朗普上月拒絕就是否希望烏克蘭取勝而表態，僅表示他希望俄烏兩國不再有死傷，並聲稱自己可在24小時內解決俄烏衝突。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出
2023/06/02
【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
2023/06/02
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
2023/06/01
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
2023/06/01
特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數
2023/05/31
金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數

你可能感興趣

【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出
13:26 2023/06/02
【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
10:35 2023/06/02
【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
10:50 2023/06/01
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
地緣政治 軍事 選舉 戰爭 澤連斯基 烏克蘭 俄羅斯 美國 總統大選 白宮

上一篇文章

北韓稱繼續發射軍事衛星 金與正批聯合國成美國附庸

下一篇文章

【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）
【俄烏戰爭】烏準備好反攻 第聶伯羅空襲2歲女童亡（持續更新）
Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家
Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
紐約商店大量平價貨要上鎖 美國多地高買嚴重
紐約商店大量平價貨要上鎖 美國多地高買嚴重
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款