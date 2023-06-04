▲ 【債務上限】美債發行將大爆發 華爾街估一季抽走8萬億 緊縮恐如雷曼危機

美國總統拜登簽署法案後，債務上限問題暫時解決，但隨之而來的，是美國財政部新債券發行將大爆發，以補充國庫，將大幅抽走市場資金，對股市的影響，恐比巨企發新股抽水更嚴重。據華爾街估計，到第三季度末，舉債規模可能超過 1 萬億美元（約7.8萬億港元），首先是周一的幾次國庫券拍賣，總額超過 1700 億美元。

聯儲局官員亦表態，因應將出現的信貸緊縮，提出暫停6月的加息。

華爾街警告，市場仍未準備好流動性會緊急抽緊，聯儲局量化緊縮（Quantitative Tightening，QT）正高速運行，每月縮表950億美元，基金經理亦增持現金以應付或出現的經濟衰退。

摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou估計，大量國債湧現將加劇 QT 對股票和債券的影響，大概將拖累5%表現。花旗亦預期，因大規模的流動性緊縮，標普500指數在兩個月內下跌中值為5.4%。

摩通估計，廣泛的流動性指標將從年初的 25 萬億美元水平，減少 1.1 萬億美元。他指，「這將是一個非常大型的抽水，我們很少見到這種事情，只有像雷曼危機這樣的嚴重崩潰中，你才會看到類似的收縮。」

摩通續指，這種趨勢加上美聯儲收緊政策，將使流動性指標以每年 6% 的速度下降，這與過去十年大部分時間的增長形成鮮明對比。

什麼人會買債？短債的買家有銀行、貨幣市場基金和廣泛歸類為「非銀行」的買家，包括家庭、養老基金和企業。

銀行目前對美債的興趣或有限，將收益率相對不算吸引，但即使銀行不競投國債，其客戶將存款轉買國債，對其存款水平或有重大影響。

花旗環球市場環球宏觀策略主管Dirk Willer表示，任何的銀行準備金下降，通常都是不利因素。花旗模擬了銀行準備金在12周內急跌5000億美元，估算未來幾個月會發生什麼事，最好的情況，是貨幣基金市場可以完全消化美債的發行規模，而無損銀行儲備。歷史上貨幣基金是美債的重要買家，但他們最近減少出動，轉而進入美聯儲逆回購協議工具，因為有更佳的收益率。

至於剩下的買家，就是非銀行機構，他們出現在每星期的國債拍賣會上，預計這些買家會減少銀行存款，以騰出資金買債，加劇銀行存款流失。銀行存款流失正是導至早前美國地區銀行爆煲，以及金融系統不穩定的原因之一。

盛寶銀行 （Saxo Bank A/S）固定收益策略師 Althea Spinozzi 表示，政府債券發行明顯愈來愈依賴間接投標人（indirect bidders，通常指海外央行），在過去幾周，間接投標人正破紀錄購買美債，他們很可能也會吸收大部分即將發行的債券。

由於市場正值狂炒AI概念股，道指上周五更大升701點，股市成交同時亦大增。但市場仍未反映將來發生的變化，當銀行存款減少，股市下跌，信用利差擴大，高風險資產將首當其衝。

花旗Willer認為，現時不是持有標指股份的好時機。

巴克萊指，儘管AI驅動股市大升，但互惠基金及零售投資者的整體股票倉位仍是中性，以及傾向沽貨。

Berenberg多元資產投資策略主管Ulrich Urbahn預期水緊情況下，股市將會下跌，「內部因素欠佳，負面領先指標和流動性下降，這都不利於股市。」

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記者：譚志偉