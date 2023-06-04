【美國樓市】美國按揭利率 創去年11月以來新高

美國按揭利率因債務上限問題的不確定性而上升，創去11月以來新高。房地美（Freddie Mac）公布的數據顯示，房貸利率在6月1日當周平均為6.79厘，高於上周的6.57厘。這是利率連續第三周上升。房貸利率往往與美國國債收益率掛鉤，隨着債務上限問題逼近，國債收益率一直在上升。眾議院通過了一項立法，暫時解決了債務上限問題，並避免了違約的可能性。

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除了債務上限問題，數據顯示美國經濟強勁，再次引起通脹過高的擔憂，提高了聯儲局在6月的加息可能性。盡管聯儲局對房貸利率沒有直接控制權，但較高的利率往往會推高國債收益率，進而推高房貸利率。房屋銷售季節比往年冷淡，這是由於盤源減少和利率上升，導致借款人需求減少。房貸申請連續第三周下降，高利率、經濟不確定性和負擔能力下降繼續抑制著借款人的需求。

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然而，隨着債務上限問題的暫緩，房貸利率可能會穩定，並且賣家可能會降低房價以吸引更多買家。如果房貸利率保持高位，為了在夏季搬家，賣家可能會被刺激降低樓價。

專家指，經濟數據顯示，市場繼續強勁，但缺乏盤源對樓市造成了壓力，導致樓價上漲，買家被迫推遲買樓。盡管存在這些問題，隨著債務上限問題的暫時解決，房貸利率可能會穩定，並且賣家可能會降低樓價以吸引更多買家。

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