【加密貨幣】擁抱加密貨幣 德國電訊公司成Polygon驗證者

德國電訊公司Deutsche Telekom，將加入以太坊第二層擴展平台Polygon網絡，參與的驗證工序。Polygon是以太坊生態系統中重要的第二層解決方案（Layer 2），為開發人員提供了一系列擴展解決方案，包括零知識Rollups、側鏈和數據可用性協議。

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Deutsche Telekom的子公司Deutsche Telekom MMS，將負責營運Polygon驗證器（Validator），有望提高網絡安全、治理和協議去中心化。該公司將運行完整節點，生成區塊，驗證和參與網絡共識。Deutsche Telekom的區塊鏈解決方案中心負責人表示，運行驗證器支持Polygon網絡，是該公司成為Web3基礎設施參與者的重要里程碑。

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除了Polygon外，公司還運行Q、Flow、Celo、Chainlink和以太坊的驗證器，並希望成為可靠的企業級權益證明供應商，為機構客戶提供服務。Deutsche Telekom認為利用其基礎設施作驗證器，為該公司提供了一個可靠、新穎且可擴展的收入來源。此外，還有潛力促進主流電信公司進入Web3。

Polygon Labs的CEO Michael Blank認為，這將推動為更多主流企業擁抱區塊鏈技術。Polygon最近宣布與Google Cloud達成了多年的合作夥伴關係，推動以太坊擴展協議的零知識以太坊虛擬機和零知識證明擴展解決方案的開發。

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