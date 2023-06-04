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【健康人生】毋須節食 只需感到饑餓 就能延長壽命

環球政經 05:11 2023/06/04

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最近美國密西根大學進行的一項研究發現，即使果蒼攝取了足夠的卡路里，只要被騙誘感到饑餓，就能活得更長久。

研究發現，感到無法滿足的飢餓，本身就能觸發間歇性禁食的抗衰老效應。而實際上並不需要挨餓。

生理學家Scott Pletcher說，「我們已經將飲食限制的延壽效應，與多年來進行的所有飲食營養調控分開研究，以表明它們是不必要的。」「單單感到飢餓，更已經足夠。」

近年來，間歇性禁食已成為流行熱潮，但目前支持其有益效果的證據有限，主要基於動物研究。對於果蠅和囓齒動物的研究表明，限制卡路里攝入，可以延長壽命並促進健康。但這仍然是早期階段，需要進行更多的研究，才能將結果推廣到人類身上，特別是因為一些研究產生了衝突的結果，甚至表明潛在危險。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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為了進一步研究禁食的分子機制，研究人員再次將注意力轉向了普通的果蠅。過去，果蠅的研究幫助科學家在大腦中識別出許多飢餓和飽食的神經信號。果蠅與人類共享75％的與疾病相關的基因，並且它們的代謝和大腦與哺乳動物有一些有用的相似之處。

支鏈氨基酸（BCAA）是必需的營養素，當果蠅食用時似乎會觸發飽腹感。因此，食用更多的BCAA會減少果蠅的饑餓感。為了探索這如何影響衰老，研究人員通過提供低BCAA的食物來使果蠅保持饑餓狀態。他們通過觀察果蠅在進食幾小時後，再從餵食中吃了多少，來衡量它們的饑餓感。

被餵食低BCAA食物的果蠅，在後來的餵食中吃了更多的食物。它們還選擇蛋白質豐富，而不是碳水化合物豐富的食物，這表明果蠅是受到基於需求，而非基於願望的饑餓驅動的。因此，研究人員直接激活觸發饑餓反應的果蠅神經元時發現，這些饑餓刺激的果蠅也會活得更久。

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Scott Pletcher和同事寫道，饑餓的動機狀態本身，而不是飲食的可用性或能量特性，可能會減緩衰老。

進一步的實驗表明，降低果蠅飲食中的BCAA，還導致它們的饑餓神經元製造修改過的支持蛋白質，稱為組蛋白，它們與DNA結合並幫助調節基因活性。研究人員認為，這些修改後的組蛋白可能是飲食、饑餓反應和衰老之間的聯繫。有趣的是，過去的研究已將組蛋白供應的增加與壽命延長聯繫起來。

鑒於這些發現，研究人員認為慢性饑餓可能是一種適應性反應，「通過對離散神經電路中的組蛋白蛋白進行修改介導，可以減緩衰老。」

這些發現有助於解釋，為什麼低BCAA飲食似乎對我們的健康有益。也許它們為身體提供了足夠的營養，同時並沒有完全抑制大腦中的飢餓信號。當然，這個想法需要進行更多的測試。一項關於果蠅的研究還不足以證明這一點。

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撰文 : 龍瑞成

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