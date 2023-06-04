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【加密貨幣】Coinbase CEO：美國打壓加密行業 將有利其他國家

環球政經 04:58 2023/06/04

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Coinbase（COIN）CEO Brian Armstrong強烈批評美國未能為加密行業提供法規明確性，並認為，長期而言，這將推動公司轉移到海外。他警告說，「對手國家」如中國最終可能會從美國的限制加密行業政策中受益。

Armstrong指，雖然加密市場最近的動盪，可能會使美國官員將其視為不穩定的資產類別，但這樣做可能會導致美國失去其金融和創新中心地位。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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Armstrong敦促美國政府，加密行業不僅僅關乎個人交易，而是代表了革新技術，可以改革各行各業。他舉例，加密技術能夠為創作者，提供二級市場交易的版權費用，並補充說，「加密行業，就像互聯網一樣，有潛力通過提供更快、更便宜、更私密和可訪問的平台，令供應鏈到社交媒體、金融和其他行業或為現代化。」

藉着他的公共形象和Coinbase的領導地位，Armstrong長期以來一直推動美國政府為加密行業提供明確規管，以實現其潛力，同時保護消費者。

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Coinbase還要求美國證券交易委員會（SEC）釐清，哪些加密資產符合證券資產的資格，反對該機構執法管理方法。SEC主席Gary Gensler先前表示，加密資產已經屬於現有的證券法規範之下。

Armstrong還指，香港正試圖成為全球加密中心，地位不斷提升，這並不令人意外。因為中國正在通過多種方式，挑戰美國全球金融領袖的地位，例如最近推出的數字人民幣。

Armstrong警告說，如果未能通過全面的加密立法，美國未來將需要趕上其他國家，花費數十億美元，才能將創新帶回美國。但他指出，即使如此，到那時可能已經太遲了。

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撰文 : 龍瑞成

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