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【社交網絡】Twitter價值較馬斯克收購時 已下跌三分二

環球政經 04:47 2023/06/04

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富達指出，Twitter（現在名為X公司）的價值已經降至馬斯克（Elon Musk）去年購買時的三分之一左右。

富達估計其持股僅價值660萬美元，根據公司4月28日的月度披露顯示，這種整體估值相對去年10月的1,970萬美元有所下降。報告沒有具體說明為什麼富達大幅降低了Twitter的估值。

馬斯克去年末以440億美元的價格，收購了這家社交媒體公司（在無法退出交易後），並聲稱Twitter沒有賺錢。

他承認去年10月他為收購支付了太多的錢，「顯然，我和其他投資者現在正在為推特支付過高的價格。」但他補充說，該公司具有「難以置信的潛力。」

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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今年早些時候曝光的一封馬斯克的電子郵件顯示，推特當時價值不到200億美元，不到他支付的一半。

自從馬斯克收購Twitter以來，錢司一直存在著嚴重的財務問題。根據《華爾街日報》的報導，Twitter的調整後盈利和總收入在去年12月同比下降了約40％。在馬斯克接管之前的2021年，推特的90％收入來自廣告。

馬斯克可能希望新任命的CEO Linda Yaccarino，能夠幫助恢復公司的廣告增長。

    點擊圖片放大
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近幾個月來，Twitte的政策一直充滿爭議。馬斯克已經解雇了超過80％的公司員工，將新聞機構錯誤地命名為「國家媒體」，並取消了傳統的藍色驗證徽章。

馬斯克取消了該徽章，而是支持Twitter Blue，這是一項訂閱服務，截至4月份，不到1％的月活躍用戶付費使用。

一些批評指，缺乏嚴謹的驗證程序，使得馬斯克時代的Twitter用戶，更容易受到虛假信息和冒充的影響。如出現冒認美國眾議員AOC（Alexandria Ocasio-Cortez）的虛假帳戶，但帳戶訂閱了Twitter Blue，因而被錯誤標為已驗證帳查，進而散播虛假消息。

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撰文 : 龍瑞成

經濟 美股 電子支付 富達 媒體 馬斯克 Twitter 美國 美元

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