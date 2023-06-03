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【著數優惠】麥當勞App最新優惠一覽 滋味蝦堡超值套餐$38就食到

理財智慧 19:01 2023/06/03

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今個星期，麥當勞App Value Monday第二十三週為您呈獻多款美食優惠，包括大熱「蝦堡系列」，醒晨超值選和下午茶等，絕對不容錯過。
 

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

下星期一（6月5日）起，多款經典「蝦堡系列」優惠繼續一一送上。首選「38元滋味蝦堡套餐」，香脆彈牙炸蝦餅配上惹味千島醬和芥末醬，滿滿夏日滋味讓您味蕾大滿足。也不能錯過「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡四道菜超值套餐(配菠蘿吉士批) 減5元」，酸甜清新的菠蘿蝦堡配上菠蘿吉士批甜品。

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【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡，詳見【下一頁

麥當勞App亦會繼續帶來各款不同時段美食優惠券，今個星期繼續有「21元醒晨超值選」，為您帶來炒雙蛋飽，豬柳蛋漢堡及魚柳飽三款人氣早餐之選。「19元起脆香雞翼（2件）配飲品」和「19元魚柳飽熱港式奶茶」等下午茶優惠亦會繼續供應。同時也設有McCafé「燕麥朱古力或岩鹽焦糖燕麥咖啡減3元」優惠。

 

同場加映：最新銀行定存資訊一覽

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可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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