Taylor Swift身家近58億 成全球第二有錢女音樂家

美國樂壇天后Taylor Swift正舉行巡迴演唱會之際，《福布斯》（Forbes）宣布Taylor Swift的身家躍升至7.4億美元（約57.7億港元），成為全球第二富有的白手興家女音樂人。

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《福布斯》周四（2日）發布美國最富有的白手興家女性排行榜，家居建築材料公司ABC Supply老闆Diane Hendricks以150億美元（約1,170億港元）蟬聯榜首。

白手興家女性排行榜部分名人

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至於演藝圈方面，Taylor Swift以7.4億美元的身家登上第34位。《福布斯》列舉Taylor Swift的多項成就，包括她去年10月發布專輯《Midnights》，10首歌橫掃Biillboard十大單曲榜。

不過歌手Rihanna憑著音樂事業及創立個人美妝品牌Fenty Beauty，仍以14億美元（約109.2億港元）的身家力壓Taylor Swift，成為全球最富有的白手興家女音樂人。

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責任編輯：鄭錦玲