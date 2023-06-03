【美國加息】基金界名人El-Erian：儲局過早暗示暫停加息　再出現政策失誤風險仍高

安聯保險首席經濟顧問Mohamed El-Erian指，美國聯儲局官員看到上月的就業數據前，不應引導投資者預期6月暫停加息。

Mohamed El-Erian稱，這是連續第14次數據強於預期，美國經濟仍然是創造就業的主要引擎，並認為這是好消息。

他表示，認為一個月的數據會帶來重大改變是自欺欺人，但儲局之前就是這樣引導市場，並斥其「丟臉」。他又指，市場正在討論是要不要暫停加息，因質疑會否有更大的事件發生，而這就是過度依賴數據的風險，你可能因為經濟數據而被困在一個越來越小的角落。

Mohamed El-Erian表示，他擔心儲局官員將經濟推入衰退，因1）儲局缺乏戰略眼光和有效的貨幣框架，2） 設定了錯誤的通脹目標，3）儲局正試圖恢復自身公信力。他指出，儲局再次出現政策失誤的風險仍然很高。

他續指，根據現有數據，如果儲局對2%的通脹目標是認真，就應該會加息，因為他們依賴數據，而實際數據一直比預期強勁。

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編輯：袁諾曦