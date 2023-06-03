  • 34°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI浪潮】美銀：AI助科技基金流入創紀錄　籲賣出美股AI股　買入港股

股市 15:04 2023/06/03

分享：

分享：

美銀：AI助科技基金流入創紀錄　籲賣出美股AI股　買入港股

近日人工智能（AI）浪潮崛起，美國銀行表示，由於人工智能熱潮，投資者比以往任何時候將更多資金投入科技股。但美銀策略師Michael Hartnett認為，科技股或超買，建議賣出AI相關股，並買入港股，因可持續受惠於中國經濟復甦。

據美銀數據顯示，截至5月31日止一周，科技基金出現破紀錄的85億美元淨流入。

Michael Hartnett認為，AI或許燃點資入流入科技基金。不過，他提醒，科技股的漲勢有可能很快結束，技術分析顯示該行業可能超買。

Michael Hartnett此前曾表示，AI可能會出現「嬰兒泡沫」，這與2000年代初互聯網泡沫破滅前互聯網相關股票的估值過高相呼應。

他仍然看淡股票，因為為了對抗通脹，美國聯儲局可能會在今年稍後時間加息。他建議，投資者應賣出AI股票，並買入港股，其可受益於中國正在重振經濟。

相關文章：

【阿里巴巴9988】阿里巴巴升7%　阿里雲推AI助手「通義聽悟」

【美股業績│AI】C3.ai股價挫逾18%　今年收入指引遜預期　去年經調整虧損收窄

編輯：袁諾曦

通脹 美國聯儲局 加息 股票 人工智能 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【債務上限】美債務上限達成協議　為何惠譽未將美國從負面觀察名單剔除？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港交所前行政總裁周文耀辭世、終年76歲　港交所：德高望重　陳茂波：為人敦厚、熱心服務
港交所前行政總裁周文耀辭世、終年76歲　港交所：德高望重　陳茂波：為人敦厚、熱心服務
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口新增33.9萬　超預期│失業率升至3.7%
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口新增33.9萬　超預期│失業率升至3.7%
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場　包括降低大城市部分非核心地區首付
【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場　包括降低大城市部分非核心地區首付
【債務上限】拜登周六簽法案　財政部現金跌至229億美元　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】拜登周六簽法案　財政部現金跌至229億美元　一文看清最新進展（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升212點越19000關　滙豐ADR撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升212點越19000關　滙豐ADR撲60關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款