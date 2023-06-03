【AI浪潮】美銀：AI助科技基金流入創紀錄　籲賣出美股AI股　買入港股

▲ 美銀：AI助科技基金流入創紀錄 籲賣出美股AI股 買入港股

近日人工智能（AI）浪潮崛起，美國銀行表示，由於人工智能熱潮，投資者比以往任何時候將更多資金投入科技股。但美銀策略師Michael Hartnett認為，科技股或超買，建議賣出AI相關股，並買入港股，因可持續受惠於中國經濟復甦。

據美銀數據顯示，截至5月31日止一周，科技基金出現破紀錄的85億美元淨流入。

Michael Hartnett認為，AI或許燃點資入流入科技基金。不過，他提醒，科技股的漲勢有可能很快結束，技術分析顯示該行業可能超買。

Michael Hartnett此前曾表示，AI可能會出現「嬰兒泡沫」，這與2000年代初互聯網泡沫破滅前互聯網相關股票的估值過高相呼應。

他仍然看淡股票，因為為了對抗通脹，美國聯儲局可能會在今年稍後時間加息。他建議，投資者應賣出AI股票，並買入港股，其可受益於中國正在重振經濟。

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編輯：袁諾曦