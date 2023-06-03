【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡

能夠將興趣變成事業，是不少人的夢想，同步可以回饋社會的話，就更能達至雙贏局面。兩位香港電訊大企業前高層范淑儀（Cindy）及黃志光（Duncan），數年前毅然捨棄高薪厚職，創辦全港唯一專門籌辦樂齡瑜伽課程的社企「瑜樂伽」，期望長者透過練習瑜伽，達到「健康又長壽」的效果。「瑜樂伽」於2019年正式開業，剛好遇上社會運動及新冠肺炎疫情，但卻成功於第二年已達至收支平衡，究竟是如何做到？

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曾是同事的Cindy及Duncan，他們退休前都於電訊界從事高管工作。退休前，Cindy曾於香港寬頻（01310）任職客戶關係部門的高層，Duncan則於九倉電訊從事管理層工作。於商界併搏多年，Cindy於6年前決定提早退下工作火綫，「我每日過着勞勞役的日子，我就會問自己，是否希望成世都這樣打工呢？有沒有機會令自己人生下半場，有能力做有意義的事情？」另一邊廂的Duncan也有同樣的想法，「我在商界工作了那麼長的時間，好的地方就是不需要再為金錢煩惱，足夠退休後的生活，在這情況下，我就開始想有沒有一些比工作更加有意義事情。」

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早於2014年，他們二人已接觸社企，認為社企的營運方式十分特別，慢慢萌起創立社企的念頭。Cindy說：「社企是以商業的營運方式去運作，需要自負盈虧，也有社會目的，我覺得這個概念很好，我自己有一個商業的背景，看看有沒有機會令我們創辦事業，又可以幫助到社會。」畢竟較難一邊工作一邊去創立社企，於是Cindy決定當「先頭部隊」，於2017年辭去工作，先了解市場情況及市場調查，為部署開設社企做好準備，2019年「瑜樂伽」正式面世，隨後Duncan也正式退休，全力投身「瑜樂伽」，跟Cindy拍住上。

提到當初決定開設瑜伽社企的原因，就是兩人都是瑜伽愛好者。其中Cindy已學習瑜伽多年，十分喜歡這項運動。至於Duncan，原來在50多歲時才接觸瑜伽。以往從事管理層的他壓力很大，經常也要追趕業績及目標，「為了令自己更放鬆，我一個星期可能去揼骨兩，三次，但我持續腰酸背痛。有一次機會，我跟Cindy去上瑜伽堂，我發現自己舒服了，上了幾個星期後，我更不需要再去揼骨。」一試後就即愛上這運動，他形容自己跟瑜伽結緣，帶他走到更遠的地方。

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不過，坊間的瑜伽學校開得成行成市，Cindy及Duncan如何殺出重圍？從他們的角度而言，香港人口老化情況將日益嚴峻，65歲高齡人口比例將由2016年的16.7%增至2026年的24.6%，快速人口老化問題將嚴重衝擊香港的社會、文化、經濟等層面，因此有需要促進長者健康。Duncan指，長者是他們希望推動的群組，最初在考慮將瑜伽推薦給長者的可行性，就發現香港沒有針對長者市場的瑜伽企業，最後決定創辦社企「瑜樂伽」，開辦「樂齡瑜伽」課程。



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「瑜樂伽」希望以瑜伽為介入點，為長者設計和提供瑜伽練習課程，期望瑜伽運動能夠在50歲或以上的年長群體間普及，打破瑜伽只適合年輕人參與的刻板印象，改善年長者身心靈健康，協助他們發展「第三人生」，也鼓勵長者更積極面對年老，打造更好的身、心、社、靈健康，從而舒緩人口老化所帶來的影響。

「長者瑜伽是藍海，但是藍海不一定有市場，藍海也可以從來釣不到魚，但是如果我們去紅海，我們規模這麼小，會被大鱷吃掉。」因此，Cindy及Duncan決定小試牛刀，先嘗試以最低的成本經營，先從長者中心入手。最初他們找了相熟的長者中心舉辦長者瑜珈體驗課堂，剛開始時，中心職員也嚴陣以待，剛開始時職員擔心究竟長者能否做瑜伽，認為長者已「七老八十」，會有危險。後來Cindy向他們解釋，「瑜樂伽」課程以安全為先，瑜伽課程會因應年齡及身體狀況不同的人士設計和修改動作，也會配合椅子進行，最後反應十分理想。「從來沒有接觸過瑜珈的長者很喜歡這運動，因為並不是平時做開、覺得很無聊的毛巾操；接觸瑜珈後他們覺得有趣味性，有一種新鮮感。」見到長者反應積極，長者中心的姑娘也很放心，亦很樂意讓他們繼續舉辦課程。其後他們於不同長者中心推廣課程，令「瑜樂伽」更為「長者界」認識。



對於有意成立社企的人，Cindy及Duncan又有何建議？Duncan認為，經營社企的心態十分重要，初時不要心頭太高，「一開始的時候你如果要做得很大，就要用很多成本，其實沒有甚麼社企是賺大錢，『細細地做住先』較為安全。」同時，即使是經營社企，也要考慮清楚經營模式。「跟做生意一樣，一家社企要清楚定下自己的營模式、目標人群等，以及你是否熟悉你自己的受眾。另外也要對業務有一定的知識，如果沒有相關知識及經驗，對行業不熟悉的話，是很容易撞板。」他總結說，成立一家社企要從小規模開始發展，盡量將成本減到最低，「這樣心理及營運壓力也會減少，然後才再慢慢去擴張。」

現今在香港經營生意，企業主要透過不同社交媒體宣傳，但「瑜樂伽」的目標客源，卻是較少接觸社交媒體的長者，他們如何突破這個關口？Cindy表示，他們參與了豐盛社企學的「作十一良心消費計劃」，有助外界更為認識「瑜樂伽」。同時，長者也較愛收聽電台及觀看電視台節目，「瑜樂伽」也透過接受電台及電視台節目訪問，增加其於長者界的曝光率。「始終長者喜歡看電視，有一次我們拍攝了一個電視台的節目後，1天裏收到100個電話查詢。」可見該公司的宣傳策略十分成功，公司於次年更已達到收支平衡。在2022年間，瑜樂伽已經為超過80間長者中心及機構，舉辦了超過1,300場團體課堂，為多達2萬位長者提供樂齡瑜伽課程。

發展到一定規模，Cindy及Duncan決定2022年5月時，斥資約50萬元，於荔枝角開設自家教室。以一個於平日授課、1小時的長者瑜伽課程來說，收費約80元。一開始時也不是一帆風順，其中要長者付費做運動是一個很大的考驗，Duncan說：「這也是我們一開始經常被拒絕的原因，因為長者認為做運動是不用錢的，去公園做運動已經是免費。要打破長者覺得做運動免費這個觀念，需要一點時間以及口碑，令他們覺得來我們這裏做運動，是對自己有益。」

為提升長者對自家教室的吸引度，Cindy及Duncan在教室設計上也花了一番心思，跟一般的瑜伽館不同，「瑜樂伽」的教室特設一個休憩的空間，就是長者在上課前或下課後可以「傾下偈」。Cindy表示：「我們是身心方面都照顧，因為長者最欠缺的，就是大家坐下來一起談天的機會，有些人會因為病痛把自己收埋，來到之後就會發現有很多同路人，這裏就可以提供一個空間給他們聚會。」自家教室開設半年後，火速於2022年底已錄得盈利。

「瑜樂伽」於去年也開展「跨代共融」瑜伽，推出以上活動的最大目標，原來也是希望長者活得更積極，Duncan說：「我們邀請一些年長、白頭髮的導師，去學校教年輕人玩瑜伽，這年輕人就會覺得：『原來婆婆也可以這麼厲害！』，希望改變他們原本對長者的刻版印象。如果社會對長者的刻板印象慢慢改觀，有一些鼓勵，長者自己就會積極一點，管理自己的健康，他的健康壽命會長一點點，令社會照顧他們的時間短一點，減輕社會人口老化的問題。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》第809期「封面故事」，詳情【請按此】

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記者：陳詠妍