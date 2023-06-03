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【二手蝕讓】太古城兩房則王955萬元沽 業主持貨5年蝕讓離場

股樓投資 14:32 2023/06/03

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最近股市波動，樓市也處弱勢，二手市場出現不少蝕讓個案。最近太古城兩房則王再錄蝕讓個案。

5月份整體物業註冊量逼近5,300宗 升幅主要來自呢個市場帶動，詳見【下一頁

每月整體物業註冊量

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，最近二手市場持續受壓，太古城區市場更錄得蝕讓成交，太古城高安閣中低層H室，實用面積580平方呎，屬兩房則王間隔，向西北，望寫字樓及園景。業主去年9月中放盤，開價1,100萬元，議價後以955萬元成交，折合實用呎價16,466元，累減145萬元或13%。
 

【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」，詳見【下一頁

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趙鴻運指，資料顯示，原業主於2018年12月以1028萬元購入上址，持貨5年，是次沽出單位賬面蝕讓73萬元離埸。

【帶你睇盤】東涌昇薈特色大宅　連1340呎平台　呎價僅17154元，詳見【下一頁

半新盤映日灣SSD鬆綁三房1133.8萬售　原業主微蝕離場，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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