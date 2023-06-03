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【荷里活廣場慘案】荷里活廣場停推廣活動一周 社署設流動服務站提供心理支援服務

理財智慧 14:11 2023/06/03

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鑽石山荷里活廣場周五（2日）傍晚發生兇案，兩位受害人不幸喪生。荷里活廣場周六（3日）清晨6時發表回應指，對於周五傍晚兩名市民在荷里活廣場內不幸遇襲喪生深感難過。商場除即時全力配合警方調查外，亦會為商場員工及租戶提供心理支援服務。此外，由周六起，商場將暫停舉辦推廣活動一星期。

 

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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社會福利署宣布，因應暴力事件對市民的情緒可能造成困擾，周六會於案發現場附近設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。

【政府工】公務員流失情況嚴重 大學生未畢業都可以投考公務員職位，詳見【下一頁


流動服務站設於港鐵鑽石山站C2出口（即荷里活廣場入口外的公共交通交匯處空地），運作時間為上午11時45分至下午6時。服務站會向市民派發單張，講解處理情緒困擾的方法。社署的臨床心理學家亦會為有需要的市民提供情緒輔導。社署指非常關注這宗事件。獲悉事件後，社署已聯絡涉事男事主和兩名女死者的家屬，並會按其福利需要提供適切協助。


因事件受情緒困擾的市民亦可繼續致電社署的二十四小時電話熱線2343 2255或香港紅十字會的熱線5164 5040求助。
 

 

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責任編輯：陳詠妍

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商場 鑽石山 社會福利署 紅十字會

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