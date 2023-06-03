印度東部火車相撞超過230死900傷 其中一列疑出軌肇禍

印度東部有兩列火車相撞，導致超過230人死亡及900人受傷，據報為印度有史以來最嚴重的火車交通事故。當局派200多輛救護車及180名醫生到現場搶救傷者，政府預計死亡人數仍會進一步上升。

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事發於當地周五（2日）晚上，當時一列由班加羅爾開往西孟加拉邦豪拉的Howrah Superfast Express列車，與另一列加爾各答開往金奈的Coromandel Express列車相撞。

據悉，Coromandel Express其中幾節車廂出軌，並落入相反方向的軌道行駛，然後與Howrah Superfast Express列車相撞。

印度官員指，停在現場的一列貨運列車也捲入意外，但未提供詳情。

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英國廣播公司（BBC）引述其中一名倖存者指，事發時自己被壓至最底下，有10至15個人壓在其身上，情況一片混亂。

網上流程片段顯示，救援人員爬上其中一輛受損的火車尋找倖存者，而乘客則在火車旁呼救並抽泣。

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責任編輯：鄭錦玲