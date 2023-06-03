【美國加息】美前財長薩默斯：儲局6月若按兵不動　7月可能加息0.5厘

▲ 美前財長薩默斯：儲局6月若按兵不動 7月可能加息0.5厘

美國前財政部長薩默斯表示，經濟過熱再次成為美國聯儲局需要留意的主要風險，假若儲局選擇6月不加息，7月可能會加息50點子。

對於上周五公布的5月就業數據。薩默斯認為，數據總體表現強勁，雖然失業率從4月的3.4%升至3.7%，但從居民調查中得出的失業數據可能存在「噪音」，尤其5月份適逢學校放假。

美國5月非農就業人口新增職位由25.3萬升至33.9萬，遠高於預期的19.5萬。

他稱，美國勞動力市場仍然緊張及火熱，並提到經濟預測連續14個月低估了就業增長力度，這表明貨幣政策對經濟的影響被誇大了。

市場大多傾向美國6月或暫停加息。薩默斯指，如果儲會局在6月份不加息，他認為儲局必須接受經濟一旦繼續保持過熱，通脹數據強勁，7月份可能需要加息50點子。

他相信，聯局最終會採取足夠行動抑制通脹，這意味明年某個時候經濟將會相當疲軟。

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編輯：袁諾曦