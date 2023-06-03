【美國加息】摩通COO平托：美經濟正放緩、貸款需求下跌　惟料儲局仍須加息

▲ 摩通COO平托：美經濟正放緩、貸款需求下跌 惟料儲局仍須加息

摩根大通總裁及首席營運官（COO）平托（Daniel Pinto）表示，在美國區域銀行和小型銀行正在收緊信貸之際，信貸需求也在下跌。他又認為，經濟雖然出現正在放緩跡象，但消費仍然正面，預計美國聯儲局將會進一步加息。

Daniel Pinto估計，儲局可能會向5.5%靠攏，然後便會停下來，以評估壓制通脹的努力是否成功。他說，如果通脹進一步加速，儲局可能會通過一系列小幅加息來加息50個基點。

Daniel Pinto又指，區域銀行和小型銀行正在增加流動性、積累資本，導致放貸減少。不過，他不認為大型銀行有改變貸款標準，因沒有大量的貸款需求。

他預期，經濟將在某個時點出現衰退，但現時未看到這個危機，只是出現了經濟放緩。他又指，經濟放緩和不確定的前景將使今年的投資銀行業務變得艱難，但他強調摩通將繼續投資併購。

摩通預計，第二季度的投資銀行和交易收入將下降15%。

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編輯：袁諾曦