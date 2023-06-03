可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品

為展示膠樽循環再生的可能，同時推動大眾養成妥善回收習慣，以及響應6月5日世界環境日，在6月2日到11日期間，「可口可樂」香港跟太古城中心聯手打造全港首個由再生塑膠（rPET）建成的可口可樂「回收吧」；以18,000個回收膠樽3D打印超過30件rPET傢俬，並展出各式rPET日用品，旨在提升公眾對妥善回收及膠樽等資源回收的關注，一同減少碳足跡。「回收吧」鼓勵公眾帶同膠樽前來回收，換領免費飲品以及rPET精品，一同建立膠樽回收習慣。

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可口可樂」香港將18,000個回收膠樽在本地循環再生，為「回收吧」生產出吧檯、吧凳及桌椅等rPET傢俬。是次展覽結束後，這些傢俬便會送到「可口可樂」支持的一個公眾教育中心「回收學院」繼續使用。除了被用作製造傢俬的材料以外，rPET亦可再生成生活中的各式日用品。「回收吧」將會展出一系列來自美國、中國內地以及香港的rPET日用品；務求讓大眾了解到回收膠樽的好處。



「回收吧」向公眾展示有關膠樽回收背後的各種知識，以及回收設施裡如何如果將一個膠樽，重新回收並處理成一個全新的飲品包裝。公眾更可親手嘗試壓碎膠樽，體驗回收設施裡面的其中一個回收程序。同時，他們亦可了解更多有關妥善回收的重要知識。



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公眾可以在「回收吧」妥善回收各式飲品膠樽，讓收集回來的膠料得以製作更多的rPET日用品。為鼓勵養成回收習慣，公眾在回收膠樽的同時可以收集積分，以換領各式飲品（如採用100%rPET再造樽的Bonaqua®礦物質水），以及外套、polo恤和筆袋等可口可樂rPET精品。

同時也推出週末限定「rPET DIY種植工作坊」，每個參加者可以獲得由兩個膠樽再生而成的限量版rPET花盆一個、參加由專人帶領的「回收吧」導賞團、親手設自己的專屬rPET花盆，學習如何種植多肉植物。導師亦會分享更多有關rPET以及妥善回收的知識。公眾可以到以下網址（請按此）報名及參考詳情，名額有限，先到先得。

可口可樂「回收吧」活動詳情： 日期： 2023年6月2日至11日 時間： 中午12時 至 晚上7時（週一至週五） 早上10時 至 晚上7時（週六至週日） 地點： 太古城中心一期地下中庭（鄰近星巴克） 週末工作坊： 6月3日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時 6月4日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時 6月10日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時 6月11日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時

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責任編輯：陳詠妍