【PropTech】房地產科技需求增　吸海外初創扎根香港

踏入科技時代，各行業都紛紛數碼轉型，本地地產業亦急切需要各種以大數據、人工智能（AI）、擴增實境（AR）等，協助房地產和建設建築業界不同環節的運作的房地產科技（PropTech）方案。惟有本地及海外初創均認為，要將方案推向更多應用場景，仍需有賴與房地產商等機構合作，以進一步讓產品本地化及提高公司知名度。

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本地初創公司Visionaries 777透過配備了LiDAR傳感器等iPad等裝置，便可為物業管理商及商場等商業客戶，以數碼攣生（digital twin）技術建構樓宇的數碼地圖。再通過手機網絡或混合現實（MR）眼鏡上的增強現實技術，在不需要現場安裝任何硬件或傳感器的情況下，助提供監控實時的保安情況等人力工作。另亦可應用於室內導航，及AR工作培訓和工作指導。

企業管理者 需理解新技術

該企聯席創辦人David Castaneda指，由於其方需依賴該企應用程式，或以具備其核心技術的客戶端應用程式，以及手機網絡，進行實時定位及監控。因此，應用場景中需有Wi-Fi等具連通性的基礎設施。雖然香港在相關方面具優厚條件，但若要進一步擴大至更多應用場景，需要企業管理層理解和嘗試新技術。

逐步走出舒適區，部署新的解決方案。

另一來自以色列的初創公司verobotics，則研發出可用於外牆檢查及清潔，並透過內置攝像頭和傳感器，實時構建檢測及清潔路線的AI機器人。由於機械人可自主操作，操作時只需一名操作員在場，以確保其運作正常即可，相關人員更可同時控制4台機器人，避免人員高空工作風險，及節省5至7成的外牆清潔時間。

產品本地化 需當地專家協助

該企聯席創辦人兼行政總裁Ido Genosar指，由於香港摩天大廈數量繁多，對該企而言是重要的市場起步點。惟國外初創要打入香港市場，需要有本地的合作夥伴，如信和集團及置地公司的專家，助其產品本地化。如香港天氣較潮濕，外牆常見的建築處理手法亦有別與以色列，機械人若要應用在香港大廈外牆，亦需進一步調整。

據悉，verobotics透過由信和集團及置地公司合作舉辦的「城慧2022/2023」，更了解到香港的市場需求及痛點，決定進軍香港。另與Visionaries 777一同成為該計劃交流會的入選企業。

業界扶助初創 重分享經驗

信和集團創新聯席董事楊孟璋認為，要推動本地房地產科技發展，需要針對初創公司的病點，不能單靠提供基金，還要用對本地市場的了解和經驗，協助其落地。

置地公司數碼轉型及創新董事及主管詹廷偉則強調：

協助初創落地，不是給他一條魚，而是要教會他捉魚。

透過「城慧2022/2023」等計劃，不但可以吸引海外初創來港發展，讓本地業界受惠，還可讓業界成為其助力，讓產品本地化及增加知名度。

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記者：殷凱怡

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