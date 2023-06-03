5月份整體物業註冊量逼近5,300宗 升幅主要來自呢個市場帶動

據土地註冊處資料顯示，5月整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄5,284宗，較4月5,755宗按月跌約8.2%，創4個月新低；雖然近月宗數有所回落，但5月份宗數依然逼近5,300宗，亦較去年全年平均每月不足約5,000宗為高。

▲ 每月整體物業註冊量

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美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以今年首5個月合計，整體物業註冊宗數合共已錄30,045宗，比起去年同期26,538宗升約13.2%。今年樓市受惠通關帶動，首5個月整體物業無論宗數抑或金額均高於去年同期，而升幅主要來自住宅市場的帶動。

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事實上，今年首5個月住宅註冊量比起去年同期顯著上升，升幅較整體物業更大。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，今年首5個月一手私樓及二手住宅合共錄24,985宗註冊登記，較去年同期20,958宗更上升約19.2%。

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責任編輯：陳詠妍