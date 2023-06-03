【Dyson動向】專訪Dyson CTO　智能家電補人類限制　惟需保障數據安全

生成式AI掀起全球AI熱潮，令不少企業紛紛引入AI工具及技術，以改進其產品及服務質素。主打智慧家居的電器品牌Dyson表示，在技術方面，AI可創造一種不同使用體驗。如何透過AI和數據使產品更智能化及定制化，將繼續是該企的戰略發展核心。惟仍要考慮當中的數據洩露風險，故該企無意盲目「追隨潮流」。

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Dyson技術總監John Churchill直言，AI技術之所以成為人們熱門話題，主要原因是生成式AI聊天機械人ChatGPT的出現，讓企業及人們思考這項技術如何更廣泛地影響生活。然而，AI技術早已在多年前出現，尋求在機器內部構建不同的AI功能，使產品更智能化，是該企的一個很大戰略。

吸塵機械人 建構「灰塵地圖」

如在第三代吸塵機械人360 Vis Nav中，加入半球狀魚眼透鏡，以及26個感應器，所收集到的影像及數據，亦會記錄於機器中，並透過Dyson自家的算法，在應用程式提供清潔報告及建構「家居灰塵地圖」，為用家了解哪些範圍較需要多清潔的家居情況。

他又強調，AI是以人類和人類的決策能力為基準，當應用至家居產品時，需要考慮到AI如何幫助人類更有效的工作。

Dyson幾乎重新定義AI，我們考慮的不是AI本身，而是我們可以透過機器，在時效和效率方面，輕鬆「擊敗」人類。

AI功能 彌補人體限制

所謂的「擊敗」，並非指要以機械取代人類。技術及機器可以彌補人體的一些限制，如人類眼睛可視範圍有限，會出現盲點，但360度視覺系統的吸塵機械人，則可以於同一時間檢視全景環境，從以協助人類改善生活質素。

當問到Dyson是否會進一步加強產品的AI功能，以符合現時消費者對AI技術的追求。Churchill坦言：

我們未來可以看到的是，如何使用連通性的AI和數據來使產品更加智能和定制化，以解決市場的本地需求。

惟他強調該企

無意追隨潮流，而是希望通過關注這些技術，來提升產品體驗，繼而引領潮流。

無意追逐AI熱潮 關注用戶數據私隱

此外，由於部分Dyson產品內置鏡頭和感應器，與此同時，應用場景大多都是客戶的家中，他提到：

讓我們的使用者知道所收集的數據儲存和用在何處，是十分重要。我們真正考慮的是（客戶對該企的）信任，無論數據是儲於機械內部、應用程式中，還是雲端，我們都要將數據洩露風險降到最低。

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記者：殷凱怡

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