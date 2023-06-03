【科企人才】無專科背景青年投身初創　自創小工具添成功感

港府積極推動創科發展的同時，也需要大量科技人才，以填補在技術端上的缺口及應付多變的實際應用情況。眼見本地創科事業將迎來重大機遇，讓無醫學及科技相關學歷背景和工作經歷的黃詩慧及伍浩楠，決意轉行並投身本地醫療科技初創。二人均指，行業轉型固然難，但相較以往工作內容單一的工作，於創科公司工作所帶來的挑戰性及前景，使其有意在醫療及生物科技界繼續發展。

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主修物流及運輸相關學科的黃詩慧，曾於建築物料製造及飲品公司，從事銷售和行政工作超過10年。因對前東家的工作內容感死板，難有更多發展，故寧辭去8年的工作，轉而到本地醫療科技初創新發病毒診斷（EVDL），任職質量控制員。

她分享，其上司在其首日上班前提點，可預先學習及了解整個生產流程，以便入職訓練及日後工作時，更容易理解品控的標準。公司亦會為不同的員工提供持續性的訓練，如在大學進行近2個月有關生產流程的培訓，讓她邊做邊學。

眼見公司十分支持員工進行不同的在職培訓，黃詩慧稱，有意報讀與品控相關的課程。惟目前需照顧年幼的女兒而未能成事，「暫時唯有多問（同事）」。

同樣是無專科出身亦無相關工作經歷，卻選擇「半途出家」的伍浩楠則指，從事舞台設備及活動道具製作約6年，使其對相關工作生活感枯燥。另受疫情影響，工作量大減，使他另求出路。

計劃在職進修 為晉升鋪路

現為EVDL生產設備部控制員的他坦言，剛轉投科技界，雖明白醫療及生物科技行業需求大，且工作較穩定。但當時未考慮太多行業前景，反而較擔心自己無法理解與醫學、科技相關的概念，以致無法勝任新工作。「因為有別於以往從事的行業，有很多新資訊是以往很少接觸，需要pick up（改進）和學習大量新知識。」幸好，其工作性質與以往設備控制相關，加上同事們亦樂於指導，使他直言：「很快便適應這工作」。

他透露，目前已報讀與物聯網和自動化相關的VTC課程，正待9月開學，料在一年內完成相關課程，冀可助他對工作有更深入的了解，為日後晉升等作為準備。

曾憂行內前景 求學助成功轉型

雖然二人均認為其轉行過程順利，但黃詩慧直言，當初要從大公司，轉職兼轉行到初創公司工作，必然對工作的發展前景感憂慮，「會怕不穩定」。後來透過一次與老闆的交談，意識到在 「病毒只會愈來愈多」的情況下，行業前景會不錯，且在初創公司工作可讓她作更多嘗試，及富挑戰性，使其決意留於行內發展。

她續指，主動提問的求學心態，和同事之間樂於分享知識，是其轉行成功的重要關鍵。

伍浩楠則表示，轉行要保持開放的心態和肯學，特別是轉至初創公司工作，「不會是成支軍隊都富有經驗，反而是要著重（自己）是否有某些技能，可以應用工作中。」另強調：「要提醒自己不懂可以試、可以學，大多創科公司都是基於其R&D（成果而成立），他們一定很願意分享和教人。」

自創加快工序小工具 增工作成功感

正因同事們樂於分享的職場氣氛，使不同部門會互相留意大家的工作情況。伍浩楠在得悉生產人員需花費大量心神，以在處理貼膜等精細工序後，更自發地自創了兩個小工具，增加同事貼膜的準繩度，和使同事工作更輕鬆。

二人又指，自從伍浩楠自創了該些工具後，現時生產同事亦不時自動找他分享工作情況，增加了更多的交流。伍浩楠則補充，以自身能力，成功為同事帶來便利，為他帶來成功感，和對公司的歸屬感。冀日後仍能為同事及公司創出更多小工具。

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記者：殷凱怡

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