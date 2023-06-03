港車北上出行車輛設置上限 政府籲市民需預約出行時間

「港車北上」敲定7月1日實施，7月1日零時起，符合條件的香港機動車車主在港方預約通關獲准後，就可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。

【青姐話】波動市 考理智

【社企都賺到錢】前商界高層興趣變事業 辦長者瑜伽社企 第二年收支平衡，詳見【下一頁】



運輸及物流局局長林世雄表示，為讓已申請港車北上的市民在下月1日或之後出行更加順暢，廣東省和香港特區政府會就每日出行車輛設置上限，以免過多車輛同一時間出行，引致擠塞或在口岸排隊。已獲批的香港私家車下月1日開始可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。



林世雄周六（3日）出席電台節目後向傳媒表示，當局會在本月中為7月出行的車輛預約登記，以掌握每日出行的車輛數目。成功申請港車北上的市民需要於本月中在網上預約出行時間。每日出行車輛數目上限稍後公布。

同場加映：最新銀行定存資訊一覽

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品，詳見【下一頁】

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍