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港車北上出行車輛設置上限 政府籲市民需預約出行時間

理財智慧 17:50 2023/06/03

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「港車北上」敲定7月1日實施，7月1日零時起，符合條件的香港機動車車主在港方預約通關獲准後，就可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。

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運輸及物流局局長林世雄表示，為讓已申請港車北上的市民在下月1日或之後出行更加順暢，廣東省和香港特區政府會就每日出行車輛設置上限，以免過多車輛同一時間出行，引致擠塞或在口岸排隊。已獲批的香港私家車下月1日開始可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。


林世雄周六（3日）出席電台節目後向傳媒表示，當局會在本月中為7月出行的車輛預約登記，以掌握每日出行的車輛數目。成功申請港車北上的市民需要於本月中在網上預約出行時間。每日出行車輛數目上限稍後公布。

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責任編輯：陳詠妍

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林世雄 出入境管制 珠海 港珠澳大橋

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