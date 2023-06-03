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【好去處】橡皮鴨登陸港鐵  金鐘站超萌現身 24款香港特色設計「游走」多個車站

理財智慧 03:31 2023/06/03

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荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，即將以《橡皮鴨二重暢》姿態重臨維港。為了將橡皮鴨的歡樂和微笑帶給乘客，港鐵公司（00066）和主辦機構AllRightsReserved 合作將可愛鴨子的蹤影帶進金鐘站不同角落，當中最矚目的是E出口的6米高半圓玻璃天窗的橡皮鴨超萌現身。橡皮鴨更會透過港鐵網絡走入社區，以香港特色造型，為乘客獻上一趟橡皮鴨港鐵藝術旅程。

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【青姐話】波動市 考理智

青姐話
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【假日好去處】橡皮鴨訪港10周年  紀念品6月5日率先發售 全港地鐵捕捉鴨鴨，詳見【下一頁

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青姐話
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橡皮鴨港鐵藝術之旅由金鐘站啟航，隨著港鐵公司廣闊的網絡「游走」至不同社區，合共覆蓋24個港鐵車站。金鐘站作為最接近維港上暢游的一雙18米高巨形橡皮鴨的起步點，已經化身成橡皮鴨主題車站，站內佈滿橡皮鴨主題裝飾，把歡樂和友愛的藝術氛圍帶到車站每個角落 ─ 月台、樓梯、扶手電梯、牆壁等位置都滿佈小鴨蹤影，大如整隻橡皮鴨，小如水滴、腳印等設計，引領乘客完全投入被藝術包圍的美妙時刻。

橡皮鴨港鐵藝術旅程舉辦期間，金鐘站連接維港《橡皮鴨二重暢》藝術展覽的 E 出口更驚喜化身成「橡皮鴨主題 E 出口」，除了有一群可愛鴨仔相迎，位於 E 出 口的 6 米高 x 24.5 米闊半圓玻璃天窗更化身為活潑精靈的鴨子臉，成為港鐵最大規 模的戶外公共藝術裝置，為市民綻放窩心笑顏，呼應藝術家霍夫曼創作初心，以無限放大的童心吸引繁忙都市人的目光，鼓勵乘客停下來感受和細味生活片刻。
 

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示：「巨型橡皮鴨盛載市民多年的歡樂回憶，今年橡皮鴨結伴重臨，港鐵公司很高興能夠將橡皮鴨以不同的可愛造型帶進車站，今個夏日為乘客呈獻一趟橡皮鴨的歡樂鐵路旅程。乘客、市民和遊客可近距離感受橡皮鴨的藝術力量，甚至到各個車站尋寶，發掘不同造型的橡皮鴨，一同體驗香港文化特色，互相分享橡皮鴨為大家帶來的喜悅，在繁囂生活中注入療癒力量。」

 巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎? ，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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