▲ 【美國數據】美610萬人失業 增44 萬人至3.7% 非農新職增33.9萬（附全文）

美國勞工統計局公布，美國5月非農就業總人數增加33.9萬人，失業率上升 0.3 個百分點至 3.7%，新增職位集中在專業及商業服務、政府、醫療保健、建築、運輸和倉儲以及佣工。

住戶調查數據：

5月份失業率上升 0.3 個百分點至 3.7%，而失業人數增加了 44 萬人，達到 610 萬人。失業率自 2022 年 3 月以來，一直在 3.4% 至 3.7% 之間。

在主要工人群體中，成年女性的失業率（3.3%）、

黑人（5.6%）在 5 月份有所上升。成年男性的失業率（3.5%），青少年 （10.3%）、白人（3.3%）、亞裔 （2.9%） 和西班牙裔（4.0%） 變化不大。

失業人數和完成臨時工作的人數增加 31.8萬，至 300 萬人，抵消了上月的下降幅度。

失業少於 5 周的人數微升 21.7萬人，至210 萬，部分抵消了上個月的跌勢。失業15至26周的人數增加了 17.9萬人，達到 85.8萬人。

長期失業者（失業 27 周或更長時間）基本上保持在 120 萬不變，佔失業總人數的 19.8%。

勞動力參與率保持在 62.6%，就業人口比率為 60.3%，幾乎沒有變化。

出於賺錢原因而兼職的人數為 370 萬，按月變化不大。這些人喜歡全職就業，兼職是因為工作時間減少或者無法找到全職工作。

目前想要工作但不在勞動力隊伍中的人數是 550萬人，與上月相比變化不大。這些人不算失業，因為他們沒有積極在4周內尋找工作。

機構調查數據：

5 月非農就業總人數增加 33.9萬，符合過去 12 個月平均每月增加 34.1萬人。工作集中在專業和商業服務、政府、保健護理、建築、運輸和倉儲以及佣工。

5 月份，專業和商業服務增加了 6.4萬個職位，與4 月份增幅相似。其中，專業、科學和技術服務增加了 4.3萬個職位。

政府部門就業人數增加了 5.6萬，過去 12 個月平均增加 4.2萬人。在政府部門就業比 2020 年 2 月大流行前的水平低 20.9萬人。

醫療保健行業新增 5.2萬個職位，近 12 個月平均為 5萬份。就業增長發生在門診醫療保健服務（+2.4萬）、醫院（+2萬）和護理和住宿護理設施（+9,000）。

休閒和酒店業的就業人數繼續呈上升趨勢（+4.8萬），主要在餐飲服務和飲酒場所 （+3.3萬）。

休閒和酒店業過去12個月平均每月增加 7.7萬職，

但仍低於疫情前的 34.9萬職。

建築業新增 2.5萬職，重型和建築業新增 1.1萬職。在過去的 12 個月，建築業平均每月增加 1.7萬職。

運輸和倉儲業的就業人數增加 2.4萬職。地面客運增加1.2萬職。快遞員和信使（+8,000）和航空運輸（+3,000）的就業也有所增加。近幾個月來，運輸和倉儲沒有明顯的趨勢。

佣工增加2.2萬人，過去 12 個月平均每月增加 2.3萬人。一個月以來，個人和家庭服務增加了 1.7萬職。

其他主要行業的就業人數在一個月內幾乎沒有變化，包括採礦、採石以及石油和天然氣開採；製造業；批發貿易； 零售業； 信息； 財務活動；和其他服務。

所有僱員的平均時薪上漲 11 美仙，或 0.3%，至 33.44 美元。年率化平均每小時收入增加了 4.3%。

私營部門生產和非監管僱員平均時薪增加 13 美仙或

0.5%，至 28.75 美元。

私人非農僱員的平均每周工作時間略有下降，減少 0.1 小時至 34.3 小時。在製造業，平均每周工作時間是40.1 小時不變，加班時間微升 0.1 小時，至 3 小時。生產和非監管員工的平均工時保持在 33.8 小時。

3 月份非農就業總人數變化上修5.2萬人，從16.5萬增至21.7萬，4月份向上修正4.1萬人，從25.3萬增至29.4萬。通過這些修訂，3 月和 4 月的就業合併

比先前報告的高出 9.3萬人。

【美國經濟數據】美國5月非農就業人口新增33.9萬 超預期│失業率升至3.7%

記者：譚志偉